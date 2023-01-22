Я художник, я так бачу – сказав я, приклеюючи шпалери навскіс. Смішні жарти про самостійний ремонт у квартирі

Розбавте сумний день яскравими фарбами гумору.

"Навіщо витрачається і наймати людей, якщо шпалери можна поклеїти і самостійно" — якщо ремонт у вашій квартирі починався з такої фрази, то у сьогоднішній добірці жартів від "Телеграфа" ви 100% впізнаєте себе. А хто ще тільки думає про це, може одразу ознайомитися з можливими наслідками такого рішення у кумедній та жартівливій формі.

Читайте анекдоти про самостійний ремонт у квартирі, посміхайтеся та підіймайте собі настрій цього сумного, сірого січневого дня.

У мене знайомі три бригади змінили, поки туалет із ванною робили, потім у газеті знайшли оголошення "Переробляю за будівельниками". Подзвонили. Прийшла тітонька і все переробила дуже пристойно, швидко і недорого.

Ремонт із котом майже нічим не відрізняється від ремонту з людиною. Ти так само час від часу називаєш його дурнем і просиш не лізти куди не просять. Профіт у тому, що кіт не ображається, і навіть час від часу виконує твоє прохання.

Той факт, що ремонт у квартирі не буде простим, я усвідомив на самому початку, коли не зміг відкрити каністру із ґрунтовкою.

Друг, коли робив ремонт зі своєю дружиною, перед тим, як клеїти шпалери, їй казав: "Щоб далі не сталося, пам’ятай — я люблю тебе!"

— Я нарешті закінчив ремонт у квартирі. — Один, дружина хоч помагала? - Так, не заважала.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про пенсіонерів.