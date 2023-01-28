К сожалению, маршрутки иногда не столько подвозят, сколько подводят: веселые шутки про общественный транспорт

Все мы хоть раз в жизни, но катались на каком-то из видов общественного транспорта: на автобусе, маршрутке, в трамвае или троллейбусе. И 100% все знают, что такое поездка в таком "авто" в час пик, а также о "контингенте", который можно встретить по дороге на работу в таком транспорте. Однако без всего этого, не было бы этих веселых шуток, анекдотов и приколов.

"Телеграф" собрал самые веселые шутки про общественный транспорт и его "обитателей", над которыми можно хорошенько посмеяться.

При создании стандартной автобусной остановки дизайнеры учли всё. На случай жары они сделали стеклянные крыши. На случай ветра — проёмы в стенах. На случай мороза — железные сиденья…

Вечерняя электричка. В переполненный вагон влезает мальчик с барабаном на шее. Весело оглядев усталых и мрачных пассажиров, он звонко кричит: — Ну что, граждане, или по десяточке, или я начинаю свой концерт!

Когда почувствуете себя глупым, из-за того что проехали свою остановку, просто помните, в аэропорту Зальцбурга есть информационное табло для тех, кто перепутал Австрию с Австралией.

Правильное решение — это сесть в транспорте возле старого деда, чтобы все думали, что спиртом прёт от него, а не от этой милой девочки.

Еду сегодня в троллейбусе. Троллейбус забит битком — комару не пролететь. И среди всей этой толкучки — весьма внушительных размеров кондукторша. Далее от нее последовала фраза, поднявшая всем пассажирам настроение на весь день: — Держитесь, крошки, я пошла

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.