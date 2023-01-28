На жаль, маршрутки іноді не так підвозять, як підводять: веселі жарти про громадський транспорт

Всі ми хоч раз у житті, але каталися на якомусь із видів громадського транспорту: автобусом, маршруткою, трамваєм чи тролейбусом. І 100% всі знають, що таке поїздка в такому "авто" в час пік, а також про "контингент", який можна зустріти дорогою на роботу в такому транспорті. Однак без цього, не було б цих веселих жартів, анекдотів і приколів.

"Телеграф" зібрав найвеселіші жарти про громадський транспорт та його "мешканців", з яких можна добре посміятися.

Під час створення стандартної автобусної зупинки дизайнери врахували все. На випадок спеки вони зробили скляні дахи. На випадок вітру — отвори у стінах. На випадок морозу – залізні сидіння.

Вечірня електричка. У переповнений вагон залазить хлопчик із барабаном на шиї. Весело оглянувши втомлених і похмурих пасажирів, він дзвінко кричить: — Ну що, громадяни, по десяточці, або я розпочинаю свій концерт!

Коли відчуєте себе дурним, тому що проїхали свою зупинку, просто пам’ятайте, в аеропорту Зальцбурга є інформаційне табло для тих, хто переплутав Австрію з Австралією.

Правильне рішення — це сісти у транспорті біля старого діда, щоб усі думали, що спиртом пре від нього, а не від цієї милої дівчинки.

Їду сьогодні у тролейбусі. Тролейбус забитий битком — комару не пролетіти. І серед усієї цієї товкучки — вельми значних розмірів кондукторка. Далі від неї пішла фраза, яка підняла всім пасажирам настрій на весь день: — Тримайтеся, крихітки, я пішла

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.