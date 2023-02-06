То, что грипп свиной, я понял когда поправился на 5 кг за неделю: веселые шутки про болезни

Любая болезнь проходит намного быстрее и легче, когда у больного хорошее настроение

Постоянные перепады температуры, то снег, то ветер, то тепло — это главные зимние "всадники", которые приносят болезни, грипп и простуду. "Телеграф" собрал для своих читателей веселые шутки на "больничную" тематику, которые очень быстро поставят вас на ноги, если вы вдруг болеете.

С утра проснулся, ничего не болит, температуры нет, суставы не ломит. Позвонил на работу, сказал, что не приду, у меня бессимптомный грипп.

При большой температуре, главное продержаться до 42, потом температура начинает падать.

— У вас бронхит. Вы уже что-то принимали до визита к нам? Бронхомунал? — Нет. Простобухал.

Полезный совет для заболевших: добавьте вашей простуде волшебства — положите в нос немного блесток, перед тем как чихнуть.

От насморка мне посоветовали закапывать мед. Я закопал полулитровую банку. Действительно, через неделю насморк прошел.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пенсионерах.