Те, що грип свинячий, я зрозумів коли погладшав на 5 кг за тиждень: веселі жарти про хвороби

Будь-яка хвороба проходить набагато швидше і легше, коли у хворого гарний настрій

Постійні перепади температури, то сніг, то вітер, то тепло – це головні зимові "вершники", які приносять хвороби, грип та застуду. "Телеграф" зібрав для своїх читачів веселі жарти на "лікарняну" тематику, які дуже швидко поставлять вас на ноги, якщо ви раптом хворієте.

Вранці прокинувся, нічого не болить, температури немає, суглоби не ломить. Подзвонив на роботу, сказав, що не прийду, бо маю безсимптомний грип.

При великій температурі головне протриматися до 42, потім температура починає падати.

- У вас бронхіт. Ви вже щось брали до візиту до нас? Бронхомунал? - Ні. Простобухав.

Корисна порада для хворих: додайте вашій застуді чаклунства — покладіть у ніс трохи блискіток, перед тим як чхнути.

Від нежитю мені порадили закапувати мед. Я закопав півлітрову банку. І справді, через тиждень нежить минув.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про пенсіонерів.