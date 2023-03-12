Парадокс - люди выходят на свежий воздух, чтобы покурить: шутки про плохие привычки
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Плохие привычки на то и плохие, что приносят больше вреда, чем пользы. Однако если почитать смешные анекдоты про алкоголь, алкоголиков или курение — то поднимется не только ваше настроение, но и жить вы в итоге будете дольше. А все потому, что смех продлевает жизнь, как и отказ от вредных привычек.
"Телеграф" собрал самые веселые шутки про курение, сигареты и алкоголь, над которыми можно хорошенько посмеяться.
— Слушай, Моня, я тут прочитал на упаковке, что курение вызывает импотенцию.
— Ну и шо? Бросил курить?
— Таки, не успел!
Сосед лечится абсентом от ковида, водкой с перцем от простуды, коньяком от давления, пивом от камней в почках. Жена от него ушла, заявив, что он слишком зациклен на заботе о своём здоровье.
Замечали, что люди курят кальян в ресторанах с таким видом, будто только что завоевали Константинополь?
Мужчина жалуется врачу:
— Знаете, вот как выпью — на теле появляются синие пятна…
— Ой как я вас понимаю… У моей тоже характер еще тот…
— Здравствуйте, меня зовут Оля… и я украла крокодила из зоопарка.
— Вообще-то у нас общество анонимных алкоголиков…
— А вы думаете, я трезвая была?
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об аптеке и фармацевтах.