Парадокс - люди выходят на свежий воздух, чтобы покурить: шутки про плохие привычки

Лучше всего не употреблять алкоголь и курить, а только шутить об этом

Плохие привычки на то и плохие, что приносят больше вреда, чем пользы. Однако если почитать смешные анекдоты про алкоголь, алкоголиков или курение — то поднимется не только ваше настроение, но и жить вы в итоге будете дольше. А все потому, что смех продлевает жизнь, как и отказ от вредных привычек.

"Телеграф" собрал самые веселые шутки про курение, сигареты и алкоголь, над которыми можно хорошенько посмеяться.

— Слушай, Моня, я тут прочитал на упаковке, что курение вызывает импотенцию. — Ну и шо? Бросил курить? — Таки, не успел!

Сосед лечится абсентом от ковида, водкой с перцем от простуды, коньяком от давления, пивом от камней в почках. Жена от него ушла, заявив, что он слишком зациклен на заботе о своём здоровье.

Замечали, что люди курят кальян в ресторанах с таким видом, будто только что завоевали Константинополь?

Мужчина жалуется врачу: — Знаете, вот как выпью — на теле появляются синие пятна… — Ой как я вас понимаю… У моей тоже характер еще тот…

— Здравствуйте, меня зовут Оля… и я украла крокодила из зоопарка. — Вообще-то у нас общество анонимных алкоголиков… — А вы думаете, я трезвая была?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об аптеке и фармацевтах.