Укр

Парадокс - люди выходят на свежий воздух, чтобы покурить: шутки про плохие привычки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Парадокс - люди выходят на свежий воздух, чтобы покурить: шутки про плохие привычки Новость обновлена 12 марта 2023, 10:11

Лучше всего не употреблять алкоголь и курить, а только шутить об этом

Плохие привычки на то и плохие, что приносят больше вреда, чем пользы. Однако если почитать смешные анекдоты про алкоголь, алкоголиков или курение — то поднимется не только ваше настроение, но и жить вы в итоге будете дольше. А все потому, что смех продлевает жизнь, как и отказ от вредных привычек.

"Телеграф" собрал самые веселые шутки про курение, сигареты и алкоголь, над которыми можно хорошенько посмеяться.

— Слушай, Моня, я тут прочитал на упаковке, что курение вызывает импотенцию.

— Ну и шо? Бросил курить?

— Таки, не успел!

анекдоты про курение

Сосед лечится абсентом от ковида, водкой с перцем от простуды, коньяком от давления, пивом от камней в почках. Жена от него ушла, заявив, что он слишком зациклен на заботе о своём здоровье.

анекдоты про алкоголь

Замечали, что люди курят кальян в ресторанах с таким видом, будто только что завоевали Константинополь?

анекдоты про алкоголиков

Мужчина жалуется врачу:

— Знаете, вот как выпью — на теле появляются синие пятна…

— Ой как я вас понимаю… У моей тоже характер еще тот…

анекдоты про курение

— Здравствуйте, меня зовут Оля… и я украла крокодила из зоопарка.

— Вообще-то у нас общество анонимных алкоголиков…

— А вы думаете, я трезвая была?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об аптеке и фармацевтах.

Теги:
#Смех #Шутки #Юмор #Анекдот #Веселье #Приколы #Анекдоты #Смешные анекдоты #Веселые анекдоты