Парадокс – люди виходять на свіже повітря, щоб покурити: жарти про погані звички

Найкраще не вживати алкоголь та курити, а лише жартувати про це

Погані звички на те й погані, що приносять більше шкоди, ніж користі. Однак якщо почитати смішні анекдоти про алкоголь, алкоголіків чи куріння — підніметься не тільки ваш настрій, а й жити ви в результаті будете довше. А все тому, що сміх продовжує життя, як і відмова від шкідливих звичок.

"Телеграф" зібрав найвеселіші жарти про куріння, цигарки та алкоголь, з яких можна гарненько посміятися.

— Слухай, Моню, я прочитав тут на упаковці, що куріння викликає імпотенцію. — Ну й що? Кинув палити? - Таки, не встиг!

Сусід лікується абсентом від ковіда, горілкою з перцем від застуди, коньяком від тиску, пивом від каміння у нирках. Дружина від нього пішла, заявивши, що він надто зациклений на турботі про своє здоров’я.

Помічали, що люди курять кальян у ресторанах з таким виглядом, ніби щойно завоювали Константинополь?

Чоловік скаржиться лікареві: — Знаєте, як вип’ю — на тілі з’являються сині плями… — Ой, як я вас розумію… У моєї теж характер ще той…

— Здрастуйте, мене звати Оля… і я вкрала крокодила із зоопарку. — Загалом у нас зустріч анонімних алкоголіків… — А ви думаєте, я була твереза?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про аптеку та фармацевтів.