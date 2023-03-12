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Парадокс – люди виходять на свіже повітря, щоб покурити: жарти про погані звички

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Парадокс – люди виходять на свіже повітря, щоб покурити: жарти про погані звички Новина оновлена 12 березня 2023, 10:11

Найкраще не вживати алкоголь та курити, а лише жартувати про це

Погані звички на те й погані, що приносять більше шкоди, ніж користі. Однак якщо почитати смішні анекдоти про алкоголь, алкоголіків чи куріння — підніметься не тільки ваш настрій, а й жити ви в результаті будете довше. А все тому, що сміх продовжує життя, як і відмова від шкідливих звичок.

"Телеграф" зібрав найвеселіші жарти про куріння, цигарки та алкоголь, з яких можна гарненько посміятися.

— Слухай, Моню, я прочитав тут на упаковці, що куріння викликає імпотенцію.

— Ну й що? Кинув палити?

- Таки, не встиг!

анекдоти про куріння

Сусід лікується абсентом від ковіда, горілкою з перцем від застуди, коньяком від тиску, пивом від каміння у нирках. Дружина від нього пішла, заявивши, що він надто зациклений на турботі про своє здоров’я.

анекдоти про алкоголь

Помічали, що люди курять кальян у ресторанах з таким виглядом, ніби щойно завоювали Константинополь?

анекдоти про алкоголіків

Чоловік скаржиться лікареві:

— Знаєте, як вип’ю — на тілі з’являються сині плями…

— Ой, як я вас розумію… У моєї теж характер ще той…

анекдоти про куріння

— Здрастуйте, мене звати Оля… і я вкрала крокодила із зоопарку.

— Загалом у нас зустріч анонімних алкоголіків…

— А ви думаєте, я була твереза?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про аптеку та фармацевтів.

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