Муж обиделся на семилетнюю дочку за то, что ей не понравился Гарри Поттер: веселые шутки про "мальчика, который выжил"
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Сага о "мальчике, который выжил" — невероятно популярна во всем мире. Фильмы о Гарри Поттере смотрят и пересматривают и взрослые, и дети. И конечно же о фильме существует много различных шуток и приколов.
Мы собрали для вас самые смешные и прикольные анекдоты про Гарри Поттера, которые 100% подарят вам заряд хорошего настроения на весь день! Читайте и заряжайтесь положительными эмоциями!
Оказывается, что в режиссерской версии "Гарри Поттера", это все сон мальчика, который ударился головой о стену на вокзале.
— Если Гарри Поттер такой великий волшебник, то почему он носит очки и не может вылечить свои глаза?
Многие спрашивают, почему девушки ходят в туалет большими группами. Вот Гермиона Грейнджер пошла в туалет одна — и на нее напал тролль.
В сюжете Гарри Поттера очень не хватает сцены, где Гарри и Рон разглядывают иллюстрации с гоблинами в учебнике по Истории магии, тыкают в самых уродливых и говорят: "Это ты".
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о шоколаде.