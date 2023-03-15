Чоловік образився на семирічну доньку за те, що їй не сподобався Гаррі Поттер: веселі жарти про "хлопчика, який вижив"

Сага про "хлопчика, який вижив" — неймовірно популярна у всьому світі. Фільми про Гаррі Поттера дивляться та переглядають і дорослі, і діти. І звичайно ж про фільм існує багато різних жартів та приколів.

Ми зібрали для вас найсмішніші та найприкольніші анекдоти про Гаррі Поттера, які 100% подарують вам заряд гарного настрою на весь день! Читайте та заряджайте позитивними емоціями!

Виявляється, що в режисерській версії "Гаррі Поттера" це все сон хлопчика, який ударився головою об стіну на вокзалі.

- Якщо Гаррі Поттер такий великий чарівник, то чому він носить окуляри і не може вилікувати свої очі?

Багато хто питає, чому дівчата ходять до туалету великими групами. Ось Герміона Ґрейнджер пішла в туалет одна — і на неї напав троль.

У сюжеті Гаррі Поттера дуже не вистачає сцени, де Гаррі і Рон розглядають ілюстрації з гоблінами в підручнику з історії магії, тикають у найпотворніших і кажуть: "Це ти".

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