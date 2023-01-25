Шоколадний батончик, який впав в басейн, викликав чималу паніку…: потішні жарти про шоколад

Нехай ваш день буде наповнений позитивом з нашими анекдотами

Розвеселіться і посмійтесь разом з нами! Жарти про їжу давно піднімають настрій людям, особливо тим, хто любить поласувати смачненьким.

Позитивна порція анекдотів про шоколад від "Телеграфу" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день!

Кажуть, якщо з’їсти шоколадку — одразу настрій підніметься. Брешуть! Треба ще й коньяком запити!

- Якби у тебе був вибір між дієтою і плиткою шоколаду, то що б ти вибрала: темний, білий чи молочний?

- Тато, купи мені шоколадку! - Ти уже доросла для солодощів. - Правда? Значить мені можна пити, курити і приводити додому хлопців? - Тобі молочну чи з горіхами?

- Що може бути смачніше за коробку шоколадних цукерок?! - Смачніше коробки можуть бути лише цукерки!

Попросити у курящого на вулиці цигарку, — це нормально, а якщо хтось шоколадку їсть і ти попросиш шматочок — дивляться як на психа…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.