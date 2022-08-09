Якщо чоловік насупився, значить дружина переборщила: прикольні анекдоти про їжу

Нехай ваш день буде наповнений позитивом з нашими жартами

Розвеселіться разом з нами! Нова позитивна порція анекдотів про їжу від "Телеграфу" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день!

Купив собі серветки з запахом океану та жуйку зі смаком тропічних фруктів. А як збираєтесь відпочивати цього року ви?

Тим, хто після шести не їсть, рекомендую пити смузі із борщу з котлетами. Офігенно смачно і їсти не хочеться зовсім!

- Як тобі мій борщ, любий? - Дуже смачний! Я сподіваюся, ти в нього активоване вугілля не забула додати?

- Найефективніша дієта для схуднення – японська. - І яка вона? - Все просто. Замість двох паличок їсти однією.

Снідай як королева. Обідай як королева. Вечеряй як королева. І пам’ятай, ти не товста. Ти королева!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.