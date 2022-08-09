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Якщо чоловік насупився, значить дружина переборщила: прикольні анекдоти про їжу

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Якщо чоловік насупився, значить дружина переборщила: прикольні анекдоти про їжу Новина оновлена 09 серпня 2022, 09:45

Нехай ваш день буде наповнений позитивом з нашими жартами

Розвеселіться разом з нами! Нова позитивна порція анекдотів про їжу від "Телеграфу" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день!

Купив собі серветки з запахом океану та жуйку зі смаком тропічних фруктів.

А як збираєтесь відпочивати цього року ви?

анекдот про шоколад

Тим, хто після шести не їсть, рекомендую пити смузі із борщу з котлетами. Офігенно смачно і їсти не хочеться зовсім!

анекдот про їжу

- Як тобі мій борщ, любий?

- Дуже смачний! Я сподіваюся, ти в нього активоване вугілля не забула додати?

анекдот про борщ

- Найефективніша дієта для схуднення – японська.

- І яка вона?

- Все просто. Замість двох паличок їсти однією.

анекдот про їжу

Снідай як королева. Обідай як королева. Вечеряй як королева. І пам’ятай, ти не товста. Ти королева!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти