Упавший в бассейн шоколадный батончик вызвал немалую панику…: забавные шутки о шоколаде
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Развеселитесь и посмейтесь вместе с нами! Шутки о еде давно поднимают настроение людям, особенно тем, кто любит полакомиться вкусненьким.
Положительная порция анекдотов о шоколаде от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день!
Говорят, если съесть шоколадку – сразу настроение поднимется. Врут! Надо еще и коньяком запить!
- Если бы у тебя был выбор между диетой и плиткой шоколада, что бы ты выбрала: темный, белый или молочный?
– Папа, купи мне шоколадку!
– Ты уже взрослая для сладостей.
– Правда? Значит, мне можно пить, курить и приводить домой парней?
– Тебе молочную или с орехами?
- Что может быть вкуснее коробки шоколадных конфет?!
- Вкуснее коробки могут быть только конфеты!
Попросить у курящего на улице сигарету — это нормально, а если кто-то шоколадку ест и ты попросишь кусочек — смотрят как на психа…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.