Упавший в бассейн шоколадный батончик вызвал немалую панику…: забавные шутки о шоколаде

Пусть ваш день будет наполнен позитивом с нашими анекдотами

Развеселитесь и посмейтесь вместе с нами! Шутки о еде давно поднимают настроение людям, особенно тем, кто любит полакомиться вкусненьким.

Положительная порция анекдотов о шоколаде от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день!

Говорят, если съесть шоколадку – сразу настроение поднимется. Врут! Надо еще и коньяком запить!

- Если бы у тебя был выбор между диетой и плиткой шоколада, что бы ты выбрала: темный, белый или молочный?

– Папа, купи мне шоколадку! – Ты уже взрослая для сладостей. – Правда? Значит, мне можно пить, курить и приводить домой парней? – Тебе молочную или с орехами?

- Что может быть вкуснее коробки шоколадных конфет?! - Вкуснее коробки могут быть только конфеты!

Попросить у курящего на улице сигарету — это нормально, а если кто-то шоколадку ест и ты попросишь кусочек — смотрят как на психа…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.