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Упавший в бассейн шоколадный батончик вызвал немалую панику…: забавные шутки о шоколаде

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Упавший в бассейн шоколадный батончик вызвал немалую панику…: забавные шутки о шоколаде Новость обновлена 25 января 2023, 10:26

Пусть ваш день будет наполнен позитивом с нашими анекдотами

Развеселитесь и посмейтесь вместе с нами! Шутки о еде давно поднимают настроение людям, особенно тем, кто любит полакомиться вкусненьким.

Положительная порция анекдотов о шоколаде от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день!

Говорят, если съесть шоколадку – сразу настроение поднимется. Врут! Надо еще и коньяком запить!

анекдот про любовь

- Если бы у тебя был выбор между диетой и плиткой шоколада, что бы ты выбрала: темный, белый или молочный?

анекдот про мужчин и шоколад

– Папа, купи мне шоколадку!

– Ты уже взрослая для сладостей.

– Правда? Значит, мне можно пить, курить и приводить домой парней?

– Тебе молочную или с орехами?

анекдот про шоколадку

- Что может быть вкуснее коробки шоколадных конфет?!

- Вкуснее коробки могут быть только конфеты!

шутка про шоколад

Попросить у курящего на улице сигарету — это нормально, а если кто-то шоколадку ест и ты попросишь кусочек — смотрят как на психа…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.

Теги:
#Шоколад #Десерты #Шутки #Юмор #Анекдоты