Если муж насупился, значит, жена переборщила: прикольные анекдоты о еде

Пускай ваш день будет наполнен позитивом с нашими шутками

Развеселитесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов о еде от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день!

Купил себе салфетки с запахом океана и жвачку со вкусом тропических фруктов. А как собираетесь отдыхать в этом году вы?

Тем, кто после шести не ест, рекомендую пить смузи из борща с котлетами. Офигенно вкусно и есть не хочется вовсе!

- Как тебе мой борщ, милый? - Очень вкусный! Я надеюсь ты в него активированный уголь не забыла добавить?

- Самая эффективная диета для похудения — японская. - И какая она? - Все просто. Вместо двух палочек кушать одной.

Завтракай как королева. Обедай как королева. Ужинай как королева. И помни, ты не толстая. Ты королева!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.