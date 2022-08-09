Если муж насупился, значит, жена переборщила: прикольные анекдоты о еде
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Развеселитесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов о еде от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день!
Купил себе салфетки с запахом океана и жвачку со вкусом тропических фруктов.
А как собираетесь отдыхать в этом году вы?
Тем, кто после шести не ест, рекомендую пить смузи из борща с котлетами. Офигенно вкусно и есть не хочется вовсе!
- Как тебе мой борщ, милый?
- Очень вкусный! Я надеюсь ты в него активированный уголь не забыла добавить?
- Самая эффективная диета для похудения — японская.
- И какая она?
- Все просто. Вместо двух палочек кушать одной.
Завтракай как королева. Обедай как королева. Ужинай как королева. И помни, ты не толстая. Ты королева!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.