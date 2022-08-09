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Если муж насупился, значит, жена переборщила: прикольные анекдоты о еде

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Если муж насупился, значит, жена переборщила: прикольные анекдоты о еде Новость обновлена 09 августа 2022, 09:45

Пускай ваш день будет наполнен позитивом с нашими шутками

Развеселитесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов о еде от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день!

Купил себе салфетки с запахом океана и жвачку со вкусом тропических фруктов.

А как собираетесь отдыхать в этом году вы?

анекдот про еду

Тем, кто после шести не ест, рекомендую пить смузи из борща с котлетами. Офигенно вкусно и есть не хочется вовсе!

анекдот про борщ

- Как тебе мой борщ, милый?

- Очень вкусный! Я надеюсь ты в него активированный уголь не забыла добавить?

анекдот про еду

- Самая эффективная диета для похудения — японская.

- И какая она?

- Все просто. Вместо двух палочек кушать одной.

анекдот про шоколад

Завтракай как королева. Обедай как королева. Ужинай как королева. И помни, ты не толстая. Ты королева!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты