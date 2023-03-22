"Хорошо!" сказал профессор и испортил студенту красный диплом: веселые шутки про учебу в ВУЗе

Смейтесь сами и делитесь смешными шутками с друзьями

Студентская жизнь — это всегда весело, интересно и беззаботно (до сессии конечно же). Не просто так ведь многие считают этот период своей жизни одним из самых лучших. Чтобы напомнить вам об том, как было весело во время учебы в ВУЗе — мы собрали самые смешные и актуальные шутки о студенчестве.

Забавные приколы и шутки про студенческие будни, обучение и преподавателей — обязательно поднимут вам настроение.

Диплом о высшем образовании работодатели спрашивают только для того, чтобы убедиться: данный работник способен потратить пять лет на бесполезный монотонный труд.

Иисус: превращает воду в вино. Я: превращаю воду в курсовую.

"Актуальность моей дипломной работы состоит в том, что без нее мне не дадут диплом!"

— Почему ваша дипломная работа состоит из одной страницы? — Это минимализм.

Боялся опоздать на пару, поздоровался с преподавателем в маршрутке — успокоился.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.