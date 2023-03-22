"Хорошо!" сказал профессор и испортил студенту красный диплом: веселые шутки про учебу в ВУЗе
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Студентская жизнь — это всегда весело, интересно и беззаботно (до сессии конечно же). Не просто так ведь многие считают этот период своей жизни одним из самых лучших. Чтобы напомнить вам об том, как было весело во время учебы в ВУЗе — мы собрали самые смешные и актуальные шутки о студенчестве.
Забавные приколы и шутки про студенческие будни, обучение и преподавателей — обязательно поднимут вам настроение.
Диплом о высшем образовании работодатели спрашивают только для того, чтобы убедиться: данный работник способен потратить пять лет на бесполезный монотонный труд.
Иисус: превращает воду в вино.
Я: превращаю воду в курсовую.
"Актуальность моей дипломной работы состоит в том, что без нее мне не дадут диплом!"
— Почему ваша дипломная работа состоит из одной страницы?
— Это минимализм.
Боялся опоздать на пару, поздоровался с преподавателем в маршрутке — успокоился.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.