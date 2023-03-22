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"Хорошо!" сказал профессор и испортил студенту красный диплом: веселые шутки про учебу в ВУЗе

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
"Хорошо!" сказал профессор и испортил студенту красный диплом: веселые шутки про учебу в ВУЗе Новость обновлена 22 марта 2023, 11:56

Смейтесь сами и делитесь смешными шутками с друзьями

Студентская жизнь — это всегда весело, интересно и беззаботно (до сессии конечно же). Не просто так ведь многие считают этот период своей жизни одним из самых лучших. Чтобы напомнить вам об том, как было весело во время учебы в ВУЗе — мы собрали самые смешные и актуальные шутки о студенчестве.

Забавные приколы и шутки про студенческие будни, обучение и преподавателей — обязательно поднимут вам настроение.

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Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.

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