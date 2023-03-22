"Добре!" сказав професор і зіпсував студенту червоний диплом: веселі жарти про навчання у ВНЗ
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Студентське життя — це завжди весело, цікаво та безтурботно (до сесії, звичайно ж). Адже не просто так багато хто вважає цей період свого життя одним з найкращих. Щоб нагадати вам про те, як було весело під час навчання у ВНЗ — ми зібрали найсмішніші та найактуальніші жарти про студентство.
Смішні приколи та жарти про студентські будні, навчання та викладачів – обов’язково піднімуть вам настрій.
Диплом про вищу освіту роботодавці запитують лише для того, щоб переконатися: цей працівник здатний витратити п’ять років на марну монотонну працю.
Ісус: перетворює воду на вино.
Я: перетворюю воду на курсову.
"Актуальність моєї дипломної роботи полягає в тому, що без неї мені не дадуть диплом!"
— Чому ваша дипломна робота складається із однієї сторінки?
- Це мінімалізм.
Боявся запізнитись на пару, привітався з викладачем у маршрутці – заспокоївся.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про життя в селі.