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"Добре!" сказав професор і зіпсував студенту червоний диплом: веселі жарти про навчання у ВНЗ

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
"Добре!" сказав професор і зіпсував студенту червоний диплом: веселі жарти про навчання у ВНЗ Новина оновлена 22 березня 2023, 11:56

Смійтеся самі та ділитесь смішними жартами з друзями

Студентське життя — це завжди весело, цікаво та безтурботно (до сесії, звичайно ж). Адже не просто так багато хто вважає цей період свого життя одним з найкращих. Щоб нагадати вам про те, як було весело під час навчання у ВНЗ — ми зібрали найсмішніші та найактуальніші жарти про студентство.

Смішні приколи та жарти про студентські будні, навчання та викладачів – обов’язково піднімуть вам настрій.

Диплом про вищу освіту роботодавці запитують лише для того, щоб переконатися: цей працівник здатний витратити п’ять років на марну монотонну працю.

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Ісус: перетворює воду на вино.

Я: перетворюю воду на курсову.

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Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про життя в селі.

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