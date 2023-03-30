Сестры делятся на 2 типа - младшая и тиран: веселые шутки про семью

Отношения между братьями и сестрами — это всегда американские горки. Никогда не знаешь, какие они будут сегодня: милые и приветливые, или родителям придется разнимать своих детей, чтобы избежать драки. Однако в любом случае — это самые родные люди.

Если у вас есть брат или сестра — то вы 100% узнаете себя в шутках, которые "Телеграф" собрал в сегодняшней подборке. Читайте смешные шутки и приколы и поднимайте себе настроение.

У кого есть младшая сестра, тому хочется старшего брата. У кого старший брат, тому хочется младшую сестру. А тем у кого есть и тот и другая, тому хочется повеситься.

Звонок в дверь. Маленький мальчик открывает дверь. Там стоит молодой парень с букетом цветов. Мальчик смотрит какое-то время на него задумчиво, потом говорит: — Что-то ты зачастил к моей сестре. У тебя что, своей нет?

Сегодня мой брат съел пакетик арахиса. У него потекли слезы, он начал задыхаться и звать на помощь. Нет, у него нет аллергии, просто он съел мой арахис!

Когда в пять лет меня родители спросили, чтобы я делала, появись у меня братик или сестричка, я искренне ответила: "Выкинула бы в форточку". Не знаю, связано это или нет, но ребёнок я в семье единственный.

— Сыночек мой, ты съел все пирожные, не думая о своей сестренке! — говорит мама. — Нет, мама, наоборот, я только о ней и думал, потому что боялся, что она придет раньше, чем я успею съесть пирожные.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о спорте. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!