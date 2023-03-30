Сестри діляться на 2 типи — молодша та тиран: веселі жарти про сім’ю

Відносини між братами та сестрами – це завжди американські гірки. Ніколи не знаєш, які вони будуть сьогодні: милі та привітні, чи батькам доведеться рознімати своїх дітей, щоб уникнути бійки. Однак у будь-якому разі — це найрідніші люди.

Якщо у вас є брат чи сестра — то ви 100% дізнаєтеся себе в жартах, які "Телеграф" зібрав у сьогоднішній добірці. Читайте смішні жарти та приколи та підіймайте собі настрій.

Хто має молодшу сестру, тому хочеться старшого брата. Хто має старшого брата, тому хочеться молодшу сестру. А тим, у кого є і той, і інша, тому хочеться повіситися.

Дзвінок у двері. Маленький хлопчик відчиняє двері. Там стоїть молодий хлопець із букетом квітів. Хлопчик дивиться якийсь час на нього задумливо, потім каже: — Щось ти зачастив до моєї сестри. У тебе що, своєї нема?

Сьогодні мій брат з’їв пакет арахісу. У нього потекли сльози, він почав задихатись і кликати на допомогу. Ні, він не має алергії, просто він з’їв мій арахіс!

Коли в п’ять років мене батьки запитали, щоб я робила, з’явись у мене братик чи сестричка, я щиро відповіла: "Викинула б у кватирку". Не знаю, пов’язано це чи ні, але дитина я в сім’ї єдина.

— Сину мій, ти з’їв всі тістечка, не думаючи про свою сестричку! — каже мама. — Ні, мамо, навпаки, я тільки про неї й думав, бо боявся, що вона прийде раніше, ніж я встигну з’їсти тістечка.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про спорт. Смійтеся самі та ділитесь з друзями у соціальних мережах та месенджерах!