Рівень моєї фізичної підготовки - пітнію, коли моргаю, лежачи на дивані: гуморні анекдоти про спорт

Щоб ваш настрій не псувала думка, що сьогодні ще тільки вівторок, "Телеграф" вирішив підійняти його своїм читачам за допомогою веселих жартів та приколів. Ми підготували свіжу добірку анекдотів про спорт, які 100% подарують вам хороший настрій цього весняного дня.

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Вже пів року, як записався на фітнес — і жодного прогресу! Завтра схожу туди особисто, дізнаюся, в чому справа.

Сперечаються двоє. - Я в молодості піднімав штангу 300 кг! - Не може бути! 300 кг рекордсмен світу не піднімав! - А я піднімав! Щоправда, не підняв…

Я вже пів року ходжу до тренажерної зали, і моя дівчина почувається зі мною під захистом, адже якщо на нас нападуть хулігани, я зможу присісти 3 підходи з 12 повторень.

Він був у чудовій спортивній формі. Щоправда, на животі вона вже не застібалася.

Дуже важко після 30 різко починати займатись спортом. Потрібен спеціальний одяг, спеціальні кроси, спеціальні гроші, спеціальне тіло — бо те що є, дуже болить…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про податкову.