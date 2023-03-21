Уровень моей физической подготовки – потею, когда моргаю, лежа на диване: юморные анекдоты о спорте

Чтобы ваше настроение не портило мысль, что сегодня еще только вторник, "Телеграф" решил поднять его своим читателям с помощью веселых шуток и приколов. Мы подготовили свежую подборку анекдотов о спорте, которые 100% подарят вам хорошее настроение в этот весенний день.

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Уже полгода, как записался на фитнес — и никакого прогресса! Завтра пойду туда лично, узнаю, в чем дело.

Спорят двое. – Я в молодости поднимал штангу 300 кг! – Не может быть! 300 кг рекордсмен мира не поднимал! – А я поднимал! Правда, не поднял…

Я уже полгода хожу в тренажерный зал, и моя девушка чувствует себя со мной под защитой, ведь если на нас нападут хулиганы, я смогу присесть 3 подхода из 12 повторений.

Он был в великолепной спортивной форме. Правда, на животе она уже не застегивалась.

Очень трудно после 30-ти резко начинать заниматься спортом. Нужна специальная одежда, специальные кроссы, специальные деньги, специальное тело — потому что то, что есть, очень болит…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о налоговой.