Больше всего в моей утренней пробежке мне нравится то, что ее нет: смешные шутки о спорте
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Чтобы вы не грустили в первый августовский понедельник, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных шуток для поднятия настроения.
Когда машины наконец восстанут, и получат доступ к данным моего фитнес-браслета, они поймут, что я не являюсь угрозой.
Почему я не доверяю людям, которые делают пробежку в парке? Да потому что это именно они всегда находят трупы в парках!
— Мой первый день в качалке был эпическим: я провел 20 минут интенсивных кардио-тренировок, потом дефибриллятор, и потом 3 дня на больничной койке…
Когда я вижу, как люди активно занимаются спортом, то в знак уважения втягиваю живот.
В тренажерном зале.
Я:
— 52, 53, 54…
Инструктор:
— Заканчивай считать потолочную плитку и займись делом!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.