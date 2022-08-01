Больше всего в моей утренней пробежке мне нравится то, что ее нет: смешные шутки о спорте

Эта порция веселых шуток поднимет вам настроение на целый день

Чтобы вы не грустили в первый августовский понедельник, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных шуток для поднятия настроения.

Когда машины наконец восстанут, и получат доступ к данным моего фитнес-браслета, они поймут, что я не являюсь угрозой.

Почему я не доверяю людям, которые делают пробежку в парке? Да потому что это именно они всегда находят трупы в парках!

— Мой первый день в качалке был эпическим: я провел 20 минут интенсивных кардио-тренировок, потом дефибриллятор, и потом 3 дня на больничной койке…

Когда я вижу, как люди активно занимаются спортом, то в знак уважения втягиваю живот.

В тренажерном зале. Я: — 52, 53, 54… Инструктор: — Заканчивай считать потолочную плитку и займись делом!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.