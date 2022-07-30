Гороскоп мне предсказал на субботу финансовые успехи. Лежу весь день, жду...: новые забавные шутки
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Украинцы – непобедимый народ. Даже в самых сложных ситуациях мы находим над чем посмеяться, и во время войны тоже. С самого начала российского вторжения в сети стало появляться много остроумных шуток и забавных анекдотов о смерти российских оккупантов.
Чтобы вы не грустили в эту июльскою субботу, сегодня "Телеграф" подготовил порцию веселых шуток о выходном дне, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.
- Суббота, а ты трезвый?!
- Я решил пойти против системы, заняться саморазвитием, вести здоровый образ жизни!
- Нет денег?
- Нет денег.
- Что может быть страшнее, чем в пятницу вечером услышать от шефа: "До завтра"?
- То же самое услышать в субботу вечером!
Жена — мужу:
- В субботу идем в гости к моему шефу. Постарайся там не ударить лицом в оливье.
- А что такое черная пятница?
- Черная пятница — это когда та же пятница, но в субботу на работу надо выйти.
Муж — жене:
- Дорогая, какой сегодня день?
- Суббота.
- А я думал, завтра уже понедельник, хотя неудивительно — с тобой день за два идет.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.