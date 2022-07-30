Гороскоп мне предсказал на субботу финансовые успехи. Лежу весь день, жду...: новые забавные шутки

Украинцы – непобедимый народ. Даже в самых сложных ситуациях мы находим над чем посмеяться, и во время войны тоже. С самого начала российского вторжения в сети стало появляться много остроумных шуток и забавных анекдотов о смерти российских оккупантов.

Чтобы вы не грустили в эту июльскою субботу, сегодня "Телеграф" подготовил порцию веселых шуток о выходном дне, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.

- Суббота, а ты трезвый?! - Я решил пойти против системы, заняться саморазвитием, вести здоровый образ жизни! - Нет денег? - Нет денег.

- Что может быть страшнее, чем в пятницу вечером услышать от шефа: "До завтра"? - То же самое услышать в субботу вечером!

Жена — мужу: - В субботу идем в гости к моему шефу. Постарайся там не ударить лицом в оливье.

- А что такое черная пятница? - Черная пятница — это когда та же пятница, но в субботу на работу надо выйти.

Муж — жене: - Дорогая, какой сегодня день? - Суббота. - А я думал, завтра уже понедельник, хотя неудивительно — с тобой день за два идет.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.