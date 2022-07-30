Гороскоп передбачив мені на суботу фінансові успіхи. Лежу весь день, чекаю...: нові забавні жарти

Українці – непереможний народ. Навіть у найскладніших ситуаціях ми знаходимо з чого посміятися, і під час війни теж. З самого початку російського вторгнення в мережі стало з’являтися багато дотепних жартів і кумедних анекдотів про смерть російських окупантів.

Щоб ви не сумували цієї липневої суботи, сьогодні "Телеграф" підготував порцію веселих жартів про вихідний день, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім.

- Субота, а ти тверезий? - Я вирішив піти проти системи, зайнятися саморозвитком, вести здоровий спосіб життя! - Нема грошей? - Нема грошей.

- Що може бути страшнішим, ніж у п’ятницю ввечері почути від шефа: "До завтра"? - Те саме почути в суботу ввечері!

Дружина — чоловіку: - У суботу йдемо в гості до мого шефа. Постарайся там не вдарити обличчям в олів’є.

- А що таке чорна п’ятниця? - Чорна п’ятниця – це коли та сама п’ятниця, але в суботу на роботу треба вийти.

Чоловік — дружині: - Люба, який сьогодні день? - Субота. - А я думав, завтра вже понеділок, хоча не дивно — з тобою день за два йде.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.