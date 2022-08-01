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Найбільше в моїй ранковій пробіжці мені подобається те, що її немає: смішні жарти про спорт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Найбільше в моїй ранковій пробіжці мені подобається те, що її немає: смішні жарти про спорт Новина оновлена 01 серпня 2022, 10:22

Ця порція веселих жартів підніме вам настрій на цілий день

Щоб ви не сумували першого серпневого понеділка, "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів для підняття настрою.

Коли машини нарешті повстануть, і матимуть доступ до даних мого фітнес-браслета, вони зрозуміють, що я не є загрозою.

анекдот про бігову доріжку

Чому я не довіряю людям, які роблять пробіжку у парку? Та тому, що саме вони завжди знаходять трупи в парках!

анекдот про спортивну ходьбу

— Мій перший день у качалці був епічним: я провів 20 хвилин інтенсивних кардіотренувань, потім дефібрилятор, і потім 3 дні на лікарняному ліжку…

анекдот про прес

Коли я бачу, як люди активно займаються спортом, на знак поваги втягую живіт.

анекдот про дартс

В тренажерному залі.

Я:

- 52, 53, 54 ...

Інструктор:

- Закінчуй рахувати стельову плитку і займися справою!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.

Теги:
#Спорт #Жарти #Гумор #Анекдоти