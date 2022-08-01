Найбільше в моїй ранковій пробіжці мені подобається те, що її немає: смішні жарти про спорт
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Щоб ви не сумували першого серпневого понеділка, "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів для підняття настрою.
Коли машини нарешті повстануть, і матимуть доступ до даних мого фітнес-браслета, вони зрозуміють, що я не є загрозою.
Чому я не довіряю людям, які роблять пробіжку у парку? Та тому, що саме вони завжди знаходять трупи в парках!
— Мій перший день у качалці був епічним: я провів 20 хвилин інтенсивних кардіотренувань, потім дефібрилятор, і потім 3 дні на лікарняному ліжку…
Коли я бачу, як люди активно займаються спортом, на знак поваги втягую живіт.
В тренажерному залі.
Я:
- 52, 53, 54 ...
Інструктор:
- Закінчуй рахувати стельову плитку і займися справою!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.