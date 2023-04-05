Новое название горохового супа — угадай мелодию: веселые шутки про первое блюдо
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Лучшие анекдоты и самые смешные шутки о любимой еде
Каждый год, 5 апреля, во всем мире отмечается необычный, но очень вкусный праздник — Международный день супа. Этот праздник был создан для того, чтобы люди не забывали о важности первых блюд. Предлагаем вам отметить этот праздник, съев тарелочку супа и почитав веселые шутки про это блюдо.
"Телеграф" собрал самые смешные анекдоты про супы, которые обязательно поднимут настроение в этот вторник! Читайте, смейтесь и делитесь этими веселыми шутками с друзьями.
— Дорогая, а этот суп точно не испортился?
— Ешь, не бойся. Завтра выходной.
Муж за обедом:
— А суп сегодняшний или вчерашний?
Жена:
— Я тебе больше скажу, он еще и завтрашний…
Никогда человек не бывает так чуток, внимателен и осторожен, как когда идет из кухни с полной тарелкой горячего супа.
Больше никогда не буду готовить гороховый суп. Муж его нажрется, а мне потом всю ночь гроза снится… А я ее боюсь!
Чтобы варить суп было не так скучно, попробуйте изображать злодейский смех каждый раз, когда добавляете какой-нибудь ингредиент.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о спорте. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!