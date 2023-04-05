Нова назва горохового супу — вгадай мелодію: веселі жарти про першу страву

Найкращі анекдоти та найсмішніші жарти про улюблену їжу

Щороку, 5 квітня, у всьому світі відзначається незвичайне, але дуже смачне свято – Міжнародний день супу. Це свято було створено для того, щоб люди не забували про важливість перших страв. Пропонуємо вам відзначити це свято, з’ївши тарілочку супу та почитавши веселі жарти про цю страву.

"Телеграф" зібрав найсмішніші анекдоти про супи, які обов’язково піднімуть настрій цього вівторка! Читайте, смійтеся та ділитесь цими веселими жартами з друзями.

— Дорога, а цей суп точно не зіпсувався? - Їж, не бійся. Завтра вихідний.

Чоловік за обідом: — А суп сьогоднішній чи вчорашній? Дружина: - Я тобі більше скажу, він ще й завтрашній...

Ніколи людина не буває така чуйна, уважна і обережна, як коли йде з кухні з повною тарілкою гарячого супу.

Більше ніколи не готуватиму гороховий суп. Чоловік його нажереться, а мені потім всю ніч гроза сниться... А я її боюся!

Щоб варити суп було не так нудно, спробуйте зображати злодійський сміх щоразу, коли додаєте якийсь інгредієнт.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про спорт. Смійтеся самі та ділитесь з друзями у соціальних мережах та месенджерах!