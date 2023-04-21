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Купил живой йогурт, убил и съел: смешные шутки про еду

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Купил живой йогурт, убил и съел: смешные шутки про еду Новость обновлена 21 апреля 2023, 10:29

Вкусные шутки, которые подарят заря хорошего настроения

Кто-то начинает свой день с чашечки кофе, кто-то с овсянки, а мы с веселых шуток и приколов. "Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о любимой еде и напитках, которые поднимут настроение всем без исключения.

Пускай ваш день будет наполнен позитивом!

— Хватит говорить с едой во рту.

— Мне больше не с кем.

Анекдоты про полезную еду

Достала мясо размораживаться. Пока оно таяло, сожрала все конфеты, чипсы, шоколадку, объелась, убрала мясо обратно в холодильник. Третий день так готовлю, прям советую, не утомляет.

Анекдоты про горох

Стоит мне плотно поесть, как сразу чувствую такой прилив сил, что до дивана мухой долетаю.

Анекдоты про выпечку

В доказательство того, что морковь улучшает зрение, можно привести тот факт, что кролики не носят очки.

Анекдоты про еду

— Чем отличается фазан от фасоли?

— Фазана сначала стреляют, потом едят, а фасоль сначала едят, потом стреляют.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о здоровье. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!

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