Купил живой йогурт, убил и съел: смешные шутки про еду

Кто-то начинает свой день с чашечки кофе, кто-то с овсянки, а мы с веселых шуток и приколов. "Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о любимой еде и напитках, которые поднимут настроение всем без исключения.

Пускай ваш день будет наполнен позитивом!

— Хватит говорить с едой во рту. — Мне больше не с кем.

Достала мясо размораживаться. Пока оно таяло, сожрала все конфеты, чипсы, шоколадку, объелась, убрала мясо обратно в холодильник. Третий день так готовлю, прям советую, не утомляет.

Стоит мне плотно поесть, как сразу чувствую такой прилив сил, что до дивана мухой долетаю.

В доказательство того, что морковь улучшает зрение, можно привести тот факт, что кролики не носят очки.

— Чем отличается фазан от фасоли? — Фазана сначала стреляют, потом едят, а фасоль сначала едят, потом стреляют.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о здоровье. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!