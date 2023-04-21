Купив живий йогурт, убив його і з’їв: смішні жарти про їжу

Хтось починає свій день із філіжанки кави, хтось із вівсянки, а ми з веселих жартів та приколів. "Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про улюблену їжу та напої, які піднімуть настрій усім без винятку.

Нехай ваш день буде сповнений позитивом!

— Досить говорити з їжею в роті. — Мені більше нема з ким.

Дістала м’ясо розморожуватися. Поки воно тануло, зжерла всі цукерки, чипси, шоколадку, об’їлася, сховала м’ясо назад у холодильник. Третій день так готую, прям раджу, не втомлює.

Варто мені щільно поїсти, як одразу відчуваю такий приплив сил, що до дивана долітаю мухою.

На підтвердження того, що морква покращує зір, можна навести той факт, що кролики не носять окуляри.

— Чим відрізняється фазан від квасолі? — Фазана спершу стріляють, потім їдять, а квасолю спочатку їдять, потім стріляють.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про здоров’я. Смійтеся самі та ділитесь з друзями у соціальних мережах та месенджерах!