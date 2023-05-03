Главный трюк хорошего шашлыка на охоте — это взять с собой мясо: веселые шутки про охотников

В арсенале хобби многих мужчин есть охота и рыбалка. Однако в период военного положения охотится нельзя, поэтому пока остается лишь читать смешные шутки на эту тему, и вспоминать былые походы на кабана или уток.

Хорошее настроение — это залог хорошего самочувствия, поэтому "Телеграф" собрал новую порцию веселых шуток, которые помогут вам чувствовать себя лучше и веселее.

Охотники на привале: — Как-то я охотился на мамонта. — На мамонта, так они уже давно вымерли? — Я как раз убил последнего.

Когда в зоомагазине кончились зайцы, местные охотники стали приносить домой хомячков.

Один охотник спрашивает у другого: — А как же все-таки тебе удалось завалить эту медведицу? — Да как обычно, конфеты, шампанское, водка…

Охотник на уток, после осечки, расстраивается. Охотнику на медведей, после осечки, расстраиваться некогда.

Встречаются два охотника в лесу. Один спрашивает другого: — Кого подстрелил? — Пару зайцев. А ты? — А я два десятка ежиков. — Зачем тебе ежики? — Как зачем? Теще на стельки, жене на воротник!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про весеннюю погоду. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!