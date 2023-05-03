Главный трюк хорошего шашлыка на охоте — это взять с собой мясо: веселые шутки про охотников
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В арсенале хобби многих мужчин есть охота и рыбалка. Однако в период военного положения охотится нельзя, поэтому пока остается лишь читать смешные шутки на эту тему, и вспоминать былые походы на кабана или уток.
Хорошее настроение — это залог хорошего самочувствия, поэтому "Телеграф" собрал новую порцию веселых шуток, которые помогут вам чувствовать себя лучше и веселее.
Охотники на привале:
— Как-то я охотился на мамонта.
— На мамонта, так они уже давно вымерли?
— Я как раз убил последнего.
Когда в зоомагазине кончились зайцы, местные охотники стали приносить домой хомячков.
Один охотник спрашивает у другого:
— А как же все-таки тебе удалось завалить эту медведицу?
— Да как обычно, конфеты, шампанское, водка…
Охотник на уток, после осечки, расстраивается.
Охотнику на медведей, после осечки, расстраиваться некогда.
Встречаются два охотника в лесу. Один спрашивает другого:
— Кого подстрелил?
— Пару зайцев. А ты?
— А я два десятка ежиков.
— Зачем тебе ежики?
— Как зачем? Теще на стельки, жене на воротник!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про весеннюю погоду. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!