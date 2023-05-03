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Главный трюк хорошего шашлыка на охоте — это взять с собой мясо: веселые шутки про охотников

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Главный трюк хорошего шашлыка на охоте — это взять с собой мясо: веселые шутки про охотников Новость обновлена 03 мая 2023, 11:01

Шутки помогают разрядить обстановку и отвлечься.

В арсенале хобби многих мужчин есть охота и рыбалка. Однако в период военного положения охотится нельзя, поэтому пока остается лишь читать смешные шутки на эту тему, и вспоминать былые походы на кабана или уток.

Хорошее настроение — это залог хорошего самочувствия, поэтому "Телеграф" собрал новую порцию веселых шуток, которые помогут вам чувствовать себя лучше и веселее.

Охотники на привале:

— Как-то я охотился на мамонта.

— На мамонта, так они уже давно вымерли?

— Я как раз убил последнего.

Анекдоты про охоту и охотников

Когда в зоомагазине кончились зайцы, местные охотники стали приносить домой хомячков.

Анекдоты про охоту и охотников

Один охотник спрашивает у другого:

— А как же все-таки тебе удалось завалить эту медведицу?

— Да как обычно, конфеты, шампанское, водка…

Анекдоты про охоту и охотников

Охотник на уток, после осечки, расстраивается.

Охотнику на медведей, после осечки, расстраиваться некогда.

Анекдоты про охоту и охотников

Встречаются два охотника в лесу. Один спрашивает другого:

— Кого подстрелил?

— Пару зайцев. А ты?

— А я два десятка ежиков.

— Зачем тебе ежики?

— Как зачем? Теще на стельки, жене на воротник!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про весеннюю погоду. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!

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