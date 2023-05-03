Головний трюк гарного шашлику на полюванні — це взяти з собою м’ясо: веселі жарти про мисливців

В арсеналі хобі багатьох чоловіків є полювання та риболовля. Однак у період воєнного стану полювати не можна, тому поки що залишається лише читати смішні жарти на цю тему, і згадувати колишні походи на кабана чи качок.

Хороший настрій — це запорука гарного самопочуття, тому "Телеграф" зібрав нову порцію веселих жартів, які допоможуть вам почуватися краще та веселіше.

Мисливці на привалі: — Якось я полював на мамонта. — На мамонта, то вони вже давно вимерли? — Я якраз убив останнього.

Коли у зоомагазині скінчилися зайці, місцеві мисливці почали приносити додому хом’ячків.

Один мисливець запитує в іншого: — А як же тобі вдалося завалити цю ведмедицю? — Та як завжди, цукерки, шампанське, горілка…

Мисливець на качок після осічки засмучується. Мисливцеві на ведмедів, після осічки, засмучуватися ніколи.

Зустрічаються два мисливці у лісі. Один питає іншого: - Кого підстрелив? - Пару зайців. А ти? — А я два десятки їжачків. — Навіщо тобі їжачки? - Як навіщо? Тещі на устілки, дружині на комір!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про весняну погоду. Смійтеся самі та ділитесь з друзями у соціальних мережах та месенджерах!