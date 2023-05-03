Головний трюк гарного шашлику на полюванні — це взяти з собою м’ясо: веселі жарти про мисливців
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В арсеналі хобі багатьох чоловіків є полювання та риболовля. Однак у період воєнного стану полювати не можна, тому поки що залишається лише читати смішні жарти на цю тему, і згадувати колишні походи на кабана чи качок.
Хороший настрій — це запорука гарного самопочуття, тому "Телеграф" зібрав нову порцію веселих жартів, які допоможуть вам почуватися краще та веселіше.
Мисливці на привалі:
— Якось я полював на мамонта.
— На мамонта, то вони вже давно вимерли?
— Я якраз убив останнього.
Коли у зоомагазині скінчилися зайці, місцеві мисливці почали приносити додому хом’ячків.
Один мисливець запитує в іншого:
— А як же тобі вдалося завалити цю ведмедицю?
— Та як завжди, цукерки, шампанське, горілка…
Мисливець на качок після осічки засмучується.
Мисливцеві на ведмедів, після осічки, засмучуватися ніколи.
Зустрічаються два мисливці у лісі. Один питає іншого:
- Кого підстрелив?
- Пару зайців. А ти?
— А я два десятки їжачків.
— Навіщо тобі їжачки?
- Як навіщо? Тещі на устілки, дружині на комір!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про весняну погоду. Смійтеся самі та ділитесь з друзями у соціальних мережах та месенджерах!