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Головний трюк гарного шашлику на полюванні — це взяти з собою м’ясо: веселі жарти про мисливців

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Головний трюк гарного шашлику на полюванні — це взяти з собою м’ясо: веселі жарти про мисливців Новина оновлена 03 травня 2023, 11:01

Жарти допомагають розрядити обстановку та відволіктися.

В арсеналі хобі багатьох чоловіків є полювання та риболовля. Однак у період воєнного стану полювати не можна, тому поки що залишається лише читати смішні жарти на цю тему, і згадувати колишні походи на кабана чи качок.

Хороший настрій — це запорука гарного самопочуття, тому "Телеграф" зібрав нову порцію веселих жартів, які допоможуть вам почуватися краще та веселіше.

Мисливці на привалі:

— Якось я полював на мамонта.

— На мамонта, то вони вже давно вимерли?

— Я якраз убив останнього.

Анекдоти про полювання та мисливців

Коли у зоомагазині скінчилися зайці, місцеві мисливці почали приносити додому хом’ячків.

Анекдоти про полювання та мисливців

Один мисливець запитує в іншого:

— А як же тобі вдалося завалити цю ведмедицю?

— Та як завжди, цукерки, шампанське, горілка…

Анекдоти про полювання та мисливців

Мисливець на качок після осічки засмучується.

Мисливцеві на ведмедів, після осічки, засмучуватися ніколи.

Анекдоти про полювання та мисливців

Зустрічаються два мисливці у лісі. Один питає іншого:

- Кого підстрелив?

- Пару зайців. А ти?

— А я два десятки їжачків.

— Навіщо тобі їжачки?

- Як навіщо? Тещі на устілки, дружині на комір!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про весняну погоду. Смійтеся самі та ділитесь з друзями у соціальних мережах та месенджерах!

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