Статистика показывает, что 70% учителей имитируют слезы на выпускном: веселые шутки о последнем звонке
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На календаре 31 мая, а это значит, что в большинстве школ проходят последние звонки, которые официально отправляют всех школьников на каникулы. А выпускников — "в дальнюю дорогу", ведь в школу они уже не вернутся.
"Телеграф" решил отметить эти события веселыми шутками и анекдотами о том, как проходят последние звонки и выпускные. Вполне возможно, они напомнят вам ваши праздники.
Торжественная речь директрисы на выпускном:
— Мы собрались здесь, чтобы проводить наших выпускников в последний путь…
Пауза. Недоумение в зале.
Директриса:
— Простите… На большую дорогу!
Нынешние выпускные 9-х классов напыщенные и пафосные, словно церемония Оскар: концерт, приглашенные певцы, видео и т.д. Когда я закончил 9-й класс, мне просто отдали аттестат и попросили не идти в 10-й.
Дочь возвращается после выпускного.
— Папа, не бей. Все расскажу: все пили, я не пила, все с парнями целовались, а я нет, салатов поела, потанцевала, рассвет встретили. И все. Дочь у тебя умница. Вопросы есть?
— Платье где?
Уважаемые выпускницы! Маленький совет: не выбрасывайте свою школьную форму после выпускного. Она вам потом в семейной жизни еще пригодится.
В школе на выпускном подрались физрук и трудовик. Победил трудовик, потому что каратэ — это каратэ, а молоток — это молоток.
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов об алкоголе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.