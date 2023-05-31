Статистика показывает, что 70% учителей имитируют слезы на выпускном: веселые шутки о последнем звонке

На календаре 31 мая, а это значит, что в большинстве школ проходят последние звонки, которые официально отправляют всех школьников на каникулы. А выпускников — "в дальнюю дорогу", ведь в школу они уже не вернутся.

"Телеграф" решил отметить эти события веселыми шутками и анекдотами о том, как проходят последние звонки и выпускные. Вполне возможно, они напомнят вам ваши праздники.

Торжественная речь директрисы на выпускном: — Мы собрались здесь, чтобы проводить наших выпускников в последний путь… Пауза. Недоумение в зале. Директриса: — Простите… На большую дорогу!

Нынешние выпускные 9-х классов напыщенные и пафосные, словно церемония Оскар: концерт, приглашенные певцы, видео и т.д. Когда я закончил 9-й класс, мне просто отдали аттестат и попросили не идти в 10-й.

Дочь возвращается после выпускного. — Папа, не бей. Все расскажу: все пили, я не пила, все с парнями целовались, а я нет, салатов поела, потанцевала, рассвет встретили. И все. Дочь у тебя умница. Вопросы есть? — Платье где?

Уважаемые выпускницы! Маленький совет: не выбрасывайте свою школьную форму после выпускного. Она вам потом в семейной жизни еще пригодится.

В школе на выпускном подрались физрук и трудовик. Победил трудовик, потому что каратэ — это каратэ, а молоток — это молоток.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов об алкоголе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.