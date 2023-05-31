Статистика показує, що 70% вчителів імітують сльози на випускному: веселі жарти про останній дзвінок

На календарі 31 травня, а це означає, що у більшості шкіл відбуваються останні дзвінки, які офіційно відправляють усіх школярів на канікули. А випускників — "у далеку дорогу", адже до школи вони вже не повернуться.

"Телеграф" вирішив відзначити ці події веселими жартами та анекдотами про те, як проходять останні дзвінки та випускні. Цілком можливо, вони нагадають вам ваші свята.

Урочиста промова директриси на випускному: — Ми зібралися тут, щоби проводити наших випускників в останню путь… Пауза. Здивування у залі. Директриса: — Вибачте… На велику дорогу!

Нинішні випускні 9-х класів пихаті і пафосні, наче церемонія Оскар: концерт, запрошені співаки, відео тощо. Коли я закінчив 9-й клас, мені просто віддали атестат і попросили не йти до 10-го.

Дочка повертається після випускного. — Тату, не бий. Все розповім: усі пили, я не пила, усі з хлопцями цілувалися, а я ні, салатів поїла, потанцювала, світанок зустріли. І все. Дочка у тебе розумниця. Є питання? - Сукня де?

Шановні випускниці! Маленька порада: не викидайте свою шкільну форму після випускного. Вона вам потім у сімейному житті ще знадобиться.

У школі на випускному побилися фізрук та трудовик. Переміг трудовик, бо карате – це карате, а молоток – це молоток.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про алкоголь, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.