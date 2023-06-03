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Знаете ли вы, как водители фур называют велосипедистов? — Хрустики! Уморительные шутки для настроения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Знаете ли вы, как водители фур называют велосипедистов? — Хрустики! Уморительные шутки для настроения Новость обновлена 03 июня 2023, 10:56

Поднимаем настроение все вместе

В субботу, 3 июня, в Украине и мире празднуют Всемирный день велосипеда. Мы не могли не отметить этот праздник, поэтому собрали небольшую подборку веселых шуток и приколов про велосипедистов и велосипеды.

Мы надеемся, что эти анекдоты поднимут вам настроение в этот холодный и дождливый день, и подарят вам немного тепла и позитива.

В магазине:

— Какой у вас интересный велосипед!

— Это велосипед-тандем. Вы можете на нём вдвоём поехать с женой!

— Моя жена не умеет ездить на велосипеде!

— Так это как раз ваш случай, она будет сзади просто крутить педали!

— И правда интересно. Скажите, а передние педали можно убрать?

Анекдоты про велосипедистов и велосипеды

Я очень уважаю велосипедистов.

Им удалось наконец объединить вечно враждующих автомобилистов и пешеходов общей ненавистью к новому, юркому, неожиданно выскакивающему из-за поворотов врагу.

Анекдоты про велосипедистов и велосипеды

Едет мальчик на велосипеде. Проезжает мимо мамы:

— Мама, смотри, я без рук еду!

Завернул за поворот. Возвращается через минуту:

— Мама, смотри, я без зубов еду!

Анекдоты про велосипедистов и велосипеды

Зашел в фитнес-клуб, сел на велосипед. Через некоторое время инструктор спрашивает:

— А чё педали не крутишь?

— Я на спуске…

Анекдоты про велосипедистов и велосипеды

— Звонок для учителя!

— Женщина, мне пофиг, что вы учитель! Верните звонок обратно на мой велосипед!

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о грибах и грибниках, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

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