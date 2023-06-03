Знаете ли вы, как водители фур называют велосипедистов? — Хрустики! Уморительные шутки для настроения

В субботу, 3 июня, в Украине и мире празднуют Всемирный день велосипеда. Мы не могли не отметить этот праздник, поэтому собрали небольшую подборку веселых шуток и приколов про велосипедистов и велосипеды.

Мы надеемся, что эти анекдоты поднимут вам настроение в этот холодный и дождливый день, и подарят вам немного тепла и позитива.

В магазине: — Какой у вас интересный велосипед! — Это велосипед-тандем. Вы можете на нём вдвоём поехать с женой! — Моя жена не умеет ездить на велосипеде! — Так это как раз ваш случай, она будет сзади просто крутить педали! — И правда интересно. Скажите, а передние педали можно убрать?

Я очень уважаю велосипедистов. Им удалось наконец объединить вечно враждующих автомобилистов и пешеходов общей ненавистью к новому, юркому, неожиданно выскакивающему из-за поворотов врагу.

Едет мальчик на велосипеде. Проезжает мимо мамы: — Мама, смотри, я без рук еду! Завернул за поворот. Возвращается через минуту: — Мама, смотри, я без зубов еду!

Зашел в фитнес-клуб, сел на велосипед. Через некоторое время инструктор спрашивает: — А чё педали не крутишь? — Я на спуске…

— Звонок для учителя! — Женщина, мне пофиг, что вы учитель! Верните звонок обратно на мой велосипед!

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о грибах и грибниках, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.