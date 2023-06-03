Знаете ли вы, как водители фур называют велосипедистов? — Хрустики! Уморительные шутки для настроения
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В субботу, 3 июня, в Украине и мире празднуют Всемирный день велосипеда. Мы не могли не отметить этот праздник, поэтому собрали небольшую подборку веселых шуток и приколов про велосипедистов и велосипеды.
Мы надеемся, что эти анекдоты поднимут вам настроение в этот холодный и дождливый день, и подарят вам немного тепла и позитива.
В магазине:
— Какой у вас интересный велосипед!
— Это велосипед-тандем. Вы можете на нём вдвоём поехать с женой!
— Моя жена не умеет ездить на велосипеде!
— Так это как раз ваш случай, она будет сзади просто крутить педали!
— И правда интересно. Скажите, а передние педали можно убрать?
Я очень уважаю велосипедистов.
Им удалось наконец объединить вечно враждующих автомобилистов и пешеходов общей ненавистью к новому, юркому, неожиданно выскакивающему из-за поворотов врагу.
Едет мальчик на велосипеде. Проезжает мимо мамы:
— Мама, смотри, я без рук еду!
Завернул за поворот. Возвращается через минуту:
— Мама, смотри, я без зубов еду!
Зашел в фитнес-клуб, сел на велосипед. Через некоторое время инструктор спрашивает:
— А чё педали не крутишь?
— Я на спуске…
— Звонок для учителя!
— Женщина, мне пофиг, что вы учитель! Верните звонок обратно на мой велосипед!
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о грибах и грибниках, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.