Чи знаєте ви, як водії фур називають велосипедистів? — Хрустики! Смішні жарти для настрою

У суботу, 3 червня, в Україні та світі святкують Всесвітній день велосипеда. Ми не могли не відзначити це свято, тому зібрали невелику добірку веселих жартів та приколів про велосипедистів та велосипеди.

Ми сподіваємося, що ці анекдоти піднімуть вам настрій цього холодного і дощового дня, і подарують вам трохи тепла та позитиву.

В магазині: - Який у вас цікавий велосипед! - Це велосипед-тандем. Ви можете на ньому удвох поїхати із дружиною! — Моя дружина не вміє їздити велосипедом! — Так це саме ваш випадок, вона ззаду просто крутитиме педалі! — І справді цікаво. Скажіть, а передні педалі можна забрати?

Я дуже поважаю велосипедистів. Їм вдалося нарешті об’єднати автомобілістів і пішоходів, що вічно ворогують, загальною ненавистю до нового, швидкого, що несподівано вискакує з-за повороту, ворога.

Їде хлопчик на велосипеді. Проїжджає повз мами: — Мамо, дивись, я їду без рук! Завернув за поворот. Повертається за хвилину: — Мамо, дивись, я їду без зубів!

Зайшов до фітнес-клубу, сів на велосипед. Через деякий час інструктор запитує: — А чого педалі не крутиш? - Я на спуску...

- Дзвінок для вчителя! — Жінко, мені пофіг, що ви вчитель! Поверніть дзвінок назад на мій велосипед!

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про гриби та грибники, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.