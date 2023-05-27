Гриби — вони різні. Один тебе нагодує, інший кіно покаже: кумедні жарти, які зрозуміють грибники і не тільки

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих! Фото: gumor.org

Сьогодні "Телеграф" представляє найбільш кумедні жарти про гриби і людей, які займаються їх збором, а саме грибників. Любитель "тихого полювання" здатний помітити свого суперника на значній відстані навіть крізь чагарники та стовбури дерев. У сучасному світі це захоплення залишається популярним, і існує безліч різноманітних анекдотів, заснованих на реальних подіях, а також рецептів страв з грибами.

Ми бажаємо всім своїм відданим читачам багато усмішок. Пропонуємо до вашої уваги нові приколи, які зрозуміють як грибники, так і люди, далекі від цього хобі.

Дружина каже чоловікові: - Любий, сідай за стіл. Вечеря готова, твої улюблені грибочки. - Кохана, ну ти ж знаєш, що гриби я люблю тільки збирати. - Ну хочеш, я їх зараз по підлозі розкидаю. Будеш збирати!

Що таке принциповість? Залишитися переконаним грибником після восьмого отруєння блідою поганкою.

- Знаєте, люблю в теплий сонячний день побродити по лісу з рушницею. - На полювання? - Ні, по гриби. Бувало, підійдеш нечутно так до грибника і скажеш просто: "Ух ти, скільки грибів назбирали!"

Недосвідчені грибники заблукали і два дні їли всі гриби, що траплялися. Зараз їх знайшли, але їх свідчення розходяться. Не сходяться навіть епохи.

Грибів набрав. Зараз буду смажити… Що за гриби — не знаю. На всякий випадок помився, постриг нігті і одягнувся у все чисте…

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про бабусь, дідусів і внуків, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.