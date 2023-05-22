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Любіть своїх онуків, вони помстяться вашим дітям: прикольні анекдоти про бабусь і дідусів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Любіть своїх онуків, вони помстяться вашим дітям: прикольні анекдоти про бабусь і дідусів Новина оновлена 22 травня 2023, 10:19

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих

Дідусі та бабусі завжди є постійними героями не лише казок, а й анекдотів, адже можна чудити не лише в молодості, а й у старості. Ловіть круті жарти про старше покоління та їхніх онуків.

У збірці "Телеграфу" є гумор на будь-який смак. Пропонуємо вам на кілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися жартам про бабусь і дідусів.

Прийшов онук. Почалося. Чую розмову із сусідньої кімнати.

- Давай млинців, онуку!

- Ні.

- Ну, тоді давай супчик.

- Ні.

- Ну, тоді давай бутербродик.

- Бабусю, ну не хочу я їсти.

- … Ну спробуй вина мого домашнього ковток.

- О!!! Давай!

- Ну тоді й закусити треба буде…

- (зітхання) Давай...

жарт про дідуся

Теща приїхала у гості. Маленький онучок, радісно її обіймаючи, каже:

- Ура! Бабуся приїхала! Нарешті тато покаже фокус!

- Який такий фокус, онучку?!

- А він якось сказав, що коли ти ще раз приїдеш до нас, то він залізе на стіну!

анекдот про дідуся та онука

А ви знаєте, чому онуки так добре сходяться з дідусями та бабусями? Тому що вони мають спільного ворога.

анекдот про онука та дідуся

Дві старенькі розмовляють:

— У тебе, кажуть, приїхав онучок?

— Так, тиждень гостює…

— Ну і як, дідусеві допомагає?

— Та як не помагає, гріх сказати. Вчора ось разом дідусеву пенсію пропили.

анекдот про бабусю

Приходить бабуся до зятя. У дверях її зустрічає онук.

- Бабуся, хто тебе приніс?

- Ніхто, я сама прийшла.

- А тато побачив тебе у вікно, і каже: "Знову тещу чорт несе!".

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про чоловіків та жінок, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.

Теги:
#Жарти #Гумор #Онуки #Анекдоти