Любіть своїх онуків, вони помстяться вашим дітям: прикольні анекдоти про бабусь і дідусів

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих

Дідусі та бабусі завжди є постійними героями не лише казок, а й анекдотів, адже можна чудити не лише в молодості, а й у старості. Ловіть круті жарти про старше покоління та їхніх онуків.

У збірці "Телеграфу" є гумор на будь-який смак. Пропонуємо вам на кілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися жартам про бабусь і дідусів.

Прийшов онук. Почалося. Чую розмову із сусідньої кімнати. - Давай млинців, онуку! - Ні. - Ну, тоді давай супчик. - Ні. - Ну, тоді давай бутербродик. - Бабусю, ну не хочу я їсти. - … Ну спробуй вина мого домашнього ковток. - О!!! Давай! - Ну тоді й закусити треба буде… - (зітхання) Давай...

Теща приїхала у гості. Маленький онучок, радісно її обіймаючи, каже: - Ура! Бабуся приїхала! Нарешті тато покаже фокус! - Який такий фокус, онучку?! - А він якось сказав, що коли ти ще раз приїдеш до нас, то він залізе на стіну!

А ви знаєте, чому онуки так добре сходяться з дідусями та бабусями? Тому що вони мають спільного ворога.

Дві старенькі розмовляють: — У тебе, кажуть, приїхав онучок? — Так, тиждень гостює… — Ну і як, дідусеві допомагає? — Та як не помагає, гріх сказати. Вчора ось разом дідусеву пенсію пропили.

Приходить бабуся до зятя. У дверях її зустрічає онук. - Бабуся, хто тебе приніс? - Ніхто, я сама прийшла. - А тато побачив тебе у вікно, і каже: "Знову тещу чорт несе!".

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про чоловіків та жінок, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.