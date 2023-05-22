Любіть своїх онуків, вони помстяться вашим дітям: прикольні анекдоти про бабусь і дідусів
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Дідусі та бабусі завжди є постійними героями не лише казок, а й анекдотів, адже можна чудити не лише в молодості, а й у старості. Ловіть круті жарти про старше покоління та їхніх онуків.
У збірці "Телеграфу" є гумор на будь-який смак. Пропонуємо вам на кілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися жартам про бабусь і дідусів.
Прийшов онук. Почалося. Чую розмову із сусідньої кімнати.
- Давай млинців, онуку!
- Ні.
- Ну, тоді давай супчик.
- Ні.
- Ну, тоді давай бутербродик.
- Бабусю, ну не хочу я їсти.
- … Ну спробуй вина мого домашнього ковток.
- О!!! Давай!
- Ну тоді й закусити треба буде…
- (зітхання) Давай...
Теща приїхала у гості. Маленький онучок, радісно її обіймаючи, каже:
- Ура! Бабуся приїхала! Нарешті тато покаже фокус!
- Який такий фокус, онучку?!
- А він якось сказав, що коли ти ще раз приїдеш до нас, то він залізе на стіну!
А ви знаєте, чому онуки так добре сходяться з дідусями та бабусями? Тому що вони мають спільного ворога.
Дві старенькі розмовляють:
— У тебе, кажуть, приїхав онучок?
— Так, тиждень гостює…
— Ну і як, дідусеві допомагає?
— Та як не помагає, гріх сказати. Вчора ось разом дідусеву пенсію пропили.
Приходить бабуся до зятя. У дверях її зустрічає онук.
- Бабуся, хто тебе приніс?
- Ніхто, я сама прийшла.
- А тато побачив тебе у вікно, і каже: "Знову тещу чорт несе!".
Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про чоловіків та жінок, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.