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Кожна бабуся впевнена, що найголодніші люди — це її онуки: кумедні анекдоти про стариків

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Кожна бабуся впевнена, що найголодніші люди — це її онуки: кумедні анекдоти про стариків Новина оновлена 25 червня 2022, 21:51

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та навколишніх

Ми, українці, навіть під час війни знайдемо привід посміятися. Звичайно, в мережі можна знайти дуже багато жартів про провали російських окупантів, однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності в наш непростий час.

"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися жартам про бабусь і дідусів.

Піднімаючись із дідусем пішки на 12 поверх, малюк дізнався багато нового про ліфтерів.

анекжот про бабусю

Як казала моя бабуся, мужики бувають двох типів: одні для городу, інші для хороводу…

анекдот про бабусь

Як казала моя бабуся: "Часом доводиться обіймати людей, які тобі не подобаються, щоб знати яких розмірів яму копати на задньому дворі".

анекдот про дідуся

- Бабуся, я вас обстежив, ви здорові. Поясніть ще раз, на що ви скаржитесь?

- Та задихаюсь я.

- А коли?

- Коли автобус наздогнати не можу.

анекдот про бабусю

Дід запитує в онука:

- Колю, а це правда, що в інтернеті можна познайомитись із дівчиною, яка одразу до тебе додому прийде?

- Так, є такі. Ти засуджуєш?

- Ні, онучку, заздрю!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про молодят.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти