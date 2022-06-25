Кожна бабуся впевнена, що найголодніші люди — це її онуки: кумедні анекдоти про стариків
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Ми, українці, навіть під час війни знайдемо привід посміятися. Звичайно, в мережі можна знайти дуже багато жартів про провали російських окупантів, однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності в наш непростий час.
"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися жартам про бабусь і дідусів.
Піднімаючись із дідусем пішки на 12 поверх, малюк дізнався багато нового про ліфтерів.
Як казала моя бабуся, мужики бувають двох типів: одні для городу, інші для хороводу…
Як казала моя бабуся: "Часом доводиться обіймати людей, які тобі не подобаються, щоб знати яких розмірів яму копати на задньому дворі".
- Бабуся, я вас обстежив, ви здорові. Поясніть ще раз, на що ви скаржитесь?
- Та задихаюсь я.
- А коли?
- Коли автобус наздогнати не можу.
Дід запитує в онука:
- Колю, а це правда, що в інтернеті можна познайомитись із дівчиною, яка одразу до тебе додому прийде?
- Так, є такі. Ти засуджуєш?
- Ні, онучку, заздрю!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про молодят.