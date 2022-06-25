Кожна бабуся впевнена, що найголодніші люди — це її онуки: кумедні анекдоти про стариків

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та навколишніх

Ми, українці, навіть під час війни знайдемо привід посміятися. Звичайно, в мережі можна знайти дуже багато жартів про провали російських окупантів, однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності в наш непростий час.

"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися жартам про бабусь і дідусів.

Піднімаючись із дідусем пішки на 12 поверх, малюк дізнався багато нового про ліфтерів.

Як казала моя бабуся, мужики бувають двох типів: одні для городу, інші для хороводу…

Як казала моя бабуся: "Часом доводиться обіймати людей, які тобі не подобаються, щоб знати яких розмірів яму копати на задньому дворі".

- Бабуся, я вас обстежив, ви здорові. Поясніть ще раз, на що ви скаржитесь? - Та задихаюсь я. - А коли? - Коли автобус наздогнати не можу.

Дід запитує в онука: - Колю, а це правда, що в інтернеті можна познайомитись із дівчиною, яка одразу до тебе додому прийде? - Так, є такі. Ти засуджуєш? - Ні, онучку, заздрю!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про молодят.