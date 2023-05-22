Любите своих внуков, они отомстят вашим детям: прикольные анекдоты о бабушках и дедушках
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Дедушки и бабушки всегда являются постоянными героями не только сказок, но и анекдотов, ведь можно чудить не только в молодости, но и в старости. Ловите крутые шутки о старшем поколении и их внуков.
В подборке "Телеграфа" есть юмор на любой вкус. Предлагаем вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о бабушках и дедушках.
Пришёл внук. Началось. Слышу разговор из соседней комнаты.
— Давай блинчиков, внучок!
— Нет.
— Ну тогда давай супчик.
— Нет.
— Ну тогда давай бутербродик.
— Бабушка, ну не хочу я есть.
— … Ну попробуй вина моего домашнего глоток.
— О!!! Давай!
— Ну тогда и закусить надо будет…
— (вздох) Давай…
Теща приехала в гости. Маленький внучек, радостно ее обнимая, говорит:
— Ура! Бабушка приехала! Наконец-то папа покажет фокус!
— Какой-такой фокус, внучек?!
— А он как-то сказал, что если ты еще раз к нам приедешь, то он залезет на стену!
А вы знаете, почему внуки так хорошо сходятся с дедушками и бабушками? Потому что у них есть общий враг.
Две старушки разговаривают:
— У тебя, говорят, внучок приехал?
— Да, уж недельку гостит…
— Ну и как, дедушке помогает?
— Да как не помогает, грех сказать. Вчера вот вместе дедушкину пенсию пропили.
Приходит старушка к зятю. В дверях ее встречает внук.
— Бабушка, кто тебя принес?
— Никто, я сама пришла.
— А папа увидел тебя в окно, и говорит: "Опять тещу черт несет!".
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о мужчинах и женщинах, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.