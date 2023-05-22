Любите своих внуков, они отомстят вашим детям: прикольные анекдоты о бабушках и дедушках

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Дедушки и бабушки всегда являются постоянными героями не только сказок, но и анекдотов, ведь можно чудить не только в молодости, но и в старости. Ловите крутые шутки о старшем поколении и их внуков.

В подборке "Телеграфа" есть юмор на любой вкус. Предлагаем вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о бабушках и дедушках.

Пришёл внук. Началось. Слышу разговор из соседней комнаты. — Давай блинчиков, внучок! — Нет. — Ну тогда давай супчик. — Нет. — Ну тогда давай бутербродик. — Бабушка, ну не хочу я есть. — … Ну попробуй вина моего домашнего глоток. — О!!! Давай! — Ну тогда и закусить надо будет… — (вздох) Давай…

Теща приехала в гости. Маленький внучек, радостно ее обнимая, говорит: — Ура! Бабушка приехала! Наконец-то папа покажет фокус! — Какой-такой фокус, внучек?! — А он как-то сказал, что если ты еще раз к нам приедешь, то он залезет на стену!

А вы знаете, почему внуки так хорошо сходятся с дедушками и бабушками? Потому что у них есть общий враг.

Две старушки разговаривают: — У тебя, говорят, внучок приехал? — Да, уж недельку гостит… — Ну и как, дедушке помогает? — Да как не помогает, грех сказать. Вчера вот вместе дедушкину пенсию пропили.

Приходит старушка к зятю. В дверях ее встречает внук. — Бабушка, кто тебя принес? — Никто, я сама пришла. — А папа увидел тебя в окно, и говорит: "Опять тещу черт несет!".

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о мужчинах и женщинах, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.