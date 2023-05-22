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Любите своих внуков, они отомстят вашим детям: прикольные анекдоты о бабушках и дедушках

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Любите своих внуков, они отомстят вашим детям: прикольные анекдоты о бабушках и дедушках Новость обновлена 22 мая 2023, 10:19

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Дедушки и бабушки всегда являются постоянными героями не только сказок, но и анекдотов, ведь можно чудить не только в молодости, но и в старости. Ловите крутые шутки о старшем поколении и их внуков.

В подборке "Телеграфа" есть юмор на любой вкус. Предлагаем вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о бабушках и дедушках.

Пришёл внук. Началось. Слышу разговор из соседней комнаты.

— Давай блинчиков, внучок!

— Нет.

— Ну тогда давай супчик.

— Нет.

— Ну тогда давай бутербродик.

— Бабушка, ну не хочу я есть.

— … Ну попробуй вина моего домашнего глоток.

— О!!! Давай!

— Ну тогда и закусить надо будет…

— (вздох) Давай…

анекдот про дедушку и внука

Теща приехала в гости. Маленький внучек, радостно ее обнимая, говорит:

— Ура! Бабушка приехала! Наконец-то папа покажет фокус!

— Какой-такой фокус, внучек?!

— А он как-то сказал, что если ты еще раз к нам приедешь, то он залезет на стену!

шутка про дедушку

А вы знаете, почему внуки так хорошо сходятся с дедушками и бабушками? Потому что у них есть общий враг.

анекдот про внука и дедушку

Две старушки разговаривают:

— У тебя, говорят, внучок приехал?

— Да, уж недельку гостит…

— Ну и как, дедушке помогает?

— Да как не помогает, грех сказать. Вчера вот вместе дедушкину пенсию пропили.

анекдот про бабушку

Приходит старушка к зятю. В дверях ее встречает внук.

— Бабушка, кто тебя принес?

— Никто, я сама пришла.

— А папа увидел тебя в окно, и говорит: "Опять тещу черт несет!".

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о мужчинах и женщинах, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
#Шутки #Юмор #Внуки #Анекдоты