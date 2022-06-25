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Каждая бабушка уверена, что самые голодные люди — это ее внуки: забавные анекдоты о стариках

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Каждая бабушка уверена, что самые голодные люди — это ее внуки: забавные анекдоты о стариках Новость обновлена 25 июня 2022, 21:51

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Мы, украинцы, даже во время войны найдем повод посмеяться. Конечно, в сети можно найти очень много шуток о провалах российских оккупантов, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности в наше непростое время.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о бабушках и дедушках.

Поднимаясь с дедушкой пешком на 12 этаж, малыш узнал много нового о лифтерах.

анекдот о бабушке

Как говорила моя бабушка, мужики бывают двух типов: одни для огорода, другие для хоровода…

анекдот о бабушке

Как говорила моя бабушка: "Порой приходится обнимать людей, которые тебе не нравятся, чтобы знать каких размеров яму копать на заднем дворе".

анекдот о бабушках

- Бабушка, я вас обследовал, вы здоровы. Объясните еще раз, на что вы жалуетесь?

- Да задыхаюсь я.

- А когда?

- Когда автобус догнать не могу.

анекдот о дедушке

Дед спрашивает у внука:

- Коля, а это правда, что в интернете можно познакомиться с девушкой, которая сразу к тебе домой придет?

- Да, есть такие. Ты осуждаешь?

- Нет, внучок, завидую!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о молодоженах.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты