Каждая бабушка уверена, что самые голодные люди — это ее внуки: забавные анекдоты о стариках
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Мы, украинцы, даже во время войны найдем повод посмеяться. Конечно, в сети можно найти очень много шуток о провалах российских оккупантов, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности в наше непростое время.
"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о бабушках и дедушках.
Поднимаясь с дедушкой пешком на 12 этаж, малыш узнал много нового о лифтерах.
Как говорила моя бабушка, мужики бывают двух типов: одни для огорода, другие для хоровода…
Как говорила моя бабушка: "Порой приходится обнимать людей, которые тебе не нравятся, чтобы знать каких размеров яму копать на заднем дворе".
- Бабушка, я вас обследовал, вы здоровы. Объясните еще раз, на что вы жалуетесь?
- Да задыхаюсь я.
- А когда?
- Когда автобус догнать не могу.
Дед спрашивает у внука:
- Коля, а это правда, что в интернете можно познакомиться с девушкой, которая сразу к тебе домой придет?
- Да, есть такие. Ты осуждаешь?
- Нет, внучок, завидую!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о молодоженах.