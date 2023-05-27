Грибы – они разные. Один тебя накормит, другой кино покажет: забавные шутки, которые поймут грибники и не только

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих! Фото: gumor.org

Сегодня "Телеграф" представляет наиболее забавные шутки о грибах и людях, которые занимаются их сбором, а именно грибниках. Любитель "тихой охоты" способен заметить своего соперника на значительном расстоянии даже сквозь кустарники и стволы деревьев. В современном мире это увлечение остается популярным, и существует множество разнообразных анекдотов, основанных на реальных событиях, а также рецептов блюд с грибами.

Мы желаем всем своим верным читателям много улыбок. Предлагаем вашему вниманию новые приколы, которые поймут как грибники, так и люди, далекие от этого хобби.

Жена говорит мужу: - Дорогой, садись за стол. Ужин готов, твои любимые грибочки. - Любимая, ну ты же знаешь, что грибы я люблю только собирать. - Ну хочешь, я их сейчас по полу разбрасываю. Будешь собирать!

Что такое принципиальность? Остаться убежденным грибником после восьмого отравления бледной поганкой.

– Знаете, люблю в теплый солнечный день побродить по лесу с ружьем. – На охоту? – Нет, по грибы. Бывало, подойдешь неслышно так к грибнику и скажешь просто: "Ух ты, сколько грибов собрали!"

Неопытные грибники заблудились и два дня ели все попадавшиеся грибы. Сейчас их обнаружили, но их показания расходятся. Не сходятся даже эпохи.

Грибов набрал. Сейчас буду жарить… Что за грибы – не знаю. На всякий случай помылся, постриг ногти и оделся во все чистое...

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о бабушках, дедушках и внуках, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.