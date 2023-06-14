Пей кофе и сможешь делать глупости еще быстрее и энергичнее: веселые шутки про популярный напиток

Мы надеемся, что эти анекдоты поднимут вам настроение

Кофе — это один из самых популярных напитков, без которого многие люди по утрам даже не могут проснуться. А поскольку 14 июня отмечается такой интересный праздник как День кофейных зерен, из которых потом и делается этот ароматный напиток "Телеграф" решил порадовать кофеманов веселыми шутками про кофе. Вполне возможно, что в этих анекдотах вы найдете себя.

Читайте смешные шутки про кофе и пусть даже самая пасмурная и дождливая погода не портит вам настроение.

Мало кто знает, но если кофейные зерна не молоть и не варить, а зарядить в двустволку и выстрелить вам в зад, то это намного лучше взбодрит с утра.

Внезапно заметил, что после третьей чашки кофе резкость изображения на мониторе значительно улучшилась. А я уж думал новый покупать.

Кофе и чай — это волшебные напитки! Вы только представьте себе, сколько людей родились благодаря приглашению на кофе или на чай!

— Что делают кофейные зерна перед смертью? — Молятся.

Какой идиот придумал продавать сгущенку в пакетах? Уже второй раз кофе с майонезом пью…

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о еде, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.