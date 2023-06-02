Укр

Жизнь как пельмени. Все вокруг кипит, а ты еще не готов: позитивные шутки о еде

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Liga.net Новость обновлена 02 июня 2023, 11:25

Пусть ваш день будет наполнен позитивом с нашими шутками! Фото: Liga.net

Юмор, связанный с едой, неисчерпаем, и сама еда давно стала объектом анекдотов. В юмористических рассказах продукты питания используются в разговорах персонажей, где становятся главными действующими лицами. Будни холостяков на кухне, истории о диетах, походах в рестораны – все это лишь несколько направлений анекдотов о еде, напитках и способах их приготовления.

В сборниках "Телеграфа", конечно, есть юмор на любой вкус, но 2 июня мы посвящаем анекдоты международному празднику — Дню здорового питания и отказа от излишеств в еде. Предлагаем вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться забавным шуткам!

В ресторане посетитель делает заказ:

- Мы не едим яиц, мяса, рыбы, птицы, глютена и т.д. Что нам предложите?

- Такси…

анекдот о холодильнике

Придешь задолбанный с работы, а она тебе супчик горяченький, второе… В такие моменты понимаешь, как тебе сильно повезло с микроволновкой…

анекдот о китайской кухне

Рецепт "Говядина по-английски": возьмите большой кусок говядины в магазине и уйдите, не заплатив.

анекдот о торте

- Дайте мне шпроты.

- Вам какие – французские, испанские?

- Да какая разница, а с ними разговаривать не собираюсь!

анекдот о колбасе

Продавец: Греческий салат просроченный, что делать?

Менеджер: Напиши – древнегреческий!

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о грибах и грибниках, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
#Еда #Шутки #Юмор #Переедание #Анекдоты