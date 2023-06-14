Пий каву і зможеш робити дурниці ще швидше та енергійніше: веселі жарти про популярний напій

Ми сподіваємось, що ці анекдоти піднімуть вам настрій

Кава — це один з найпопулярніших напоїв, без якого багато людей вранці навіть не можуть прокинутися. А оскільки 14 червня відзначається таке цікаве свято як День кавових зерен, з яких потім і робиться цей запашний напій "Телеграф" вирішив порадувати кавоманів веселими жартами про каву. Цілком можливо, що у цих анекдотах ви знайдете себе.

Читайте смішні жарти про каву і нехай навіть похмура та дощова погода не псує вам настрій.

Мало хто знає, але якщо кавові зерна не молоти і не варити, а зарядити у двостволку і вистрілити вам у зад, то це набагато краще підбадьорить зранку.

Раптом зауважив, що після третьої чашки кави різкість зображення на моніторі значно покращала. А я вже думав новий купувати.

Кава та чай – це чарівні напої! Ви тільки уявіть собі, скільки людей народилося завдяки запрошенню на каву чи чай!

— Що роблять кавові зерна перед смертю? - Моляться.

Який ідіот придумав продавати згущене молоко в пакетах? Вже вдруге каву з майонезом п’ю.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про їжу, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.