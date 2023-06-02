Життя як пельмені. Все навколо кипить, а ти ще не готовий: позитивні жарти про їжу

Нехай ваш день буде наповнений позитивом з нашими жартами! Фото: Liga.net

Гумор, пов'язаний з їжею, невичерпний, і сама їжа давно стала об'єктом анекдотів. У гумористичних оповіданнях продукти харчування використовують у розмовах персонажів, де стають головними дійовими особами. Будні холостяків на кухні, історії про дієти, походи в ресторани — все це лише кілька напрямків анекдотів про їжу, напої та способи їх приготування.

У збірках "Телеграфу", звісно, є гумор на будь-який смак, але 2 червня ми присвячуємо анекдоти міжнародному святу — Дню здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі. Пропонуємо вам на кілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися кумедним жартам!

В ресторані відвідувач робить замовлення: - Ми не їмо яєць, м’яса, риби, птиці, глютену тощо. Що нам запропонуєте? - Таксі…

Прийдеш задовбаний з роботи, а вона тобі супчик гаряченький, друге… У такі моменти розумієш, як тобі сильно пощастило з мікрохвильовою пічкою…

Рецепт "Яловичина по-англійськи": візьміть великий шматок яловичини в магазині і підіть, не заплативши.

- Дайте мені шпроти. - Вам які — французькі, іспанські? - Та яка різниця, а ж з ними розмовляти не збираюсь!

Продавець: Грецький салат протермінований, що робити? Менеджер: Напиши — давньогрецький!

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про гриби і грибників, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.