Моя зона комфорта — это винный погреб: уморительные шутки про алкоголь

Алкогольные шуточки, которые подарят заряд хорошего настроения на весь день

Любители винишка, запоминайте — 23 июня отмечается Международный день розового вина. А в 2023 году это еще и пятница, так что планы на вечер уже можно корректировать. А пока только утро, предлагаем насытиться смешными шутками про любимый алкогольный напиток.

Вашему вниманию самые смешные (и правдивые) шутки и анекдоты про вино и его "поклонников". Читаем и вместе смеемся.

Сегодня я нашёл бумажник. И, как добрый христианин, подумал: "А что на моём месте сделал бы Иисус?" В общем, я превратил его в вино.

— И сколько можно бухать? — Стакан красного вина в день полезен для здоровья. — Но не восемь же?! — Я двигаюсь к бессмертию.

— 5 литров вина, пожалуйста. — Вы принесли для него какую-то емкость? — Вы с ней разговариваете.

— Какое вино купить на вечер? Белое или красное? — Купи два. Сделаем розовое!

— Сколько стоит аренда этой прекрасной квартиры? — Это винный магазин, мужчина.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о шашлыках на природе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.