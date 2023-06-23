Моя зона комфорта — это винный погреб: уморительные шутки про алкоголь
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Любители винишка, запоминайте — 23 июня отмечается Международный день розового вина. А в 2023 году это еще и пятница, так что планы на вечер уже можно корректировать. А пока только утро, предлагаем насытиться смешными шутками про любимый алкогольный напиток.
Вашему вниманию самые смешные (и правдивые) шутки и анекдоты про вино и его "поклонников". Читаем и вместе смеемся.
Сегодня я нашёл бумажник. И, как добрый христианин, подумал: "А что на моём месте сделал бы Иисус?"
В общем, я превратил его в вино.
— И сколько можно бухать?
— Стакан красного вина в день полезен для здоровья.
— Но не восемь же?!
— Я двигаюсь к бессмертию.
— 5 литров вина, пожалуйста.
— Вы принесли для него какую-то емкость?
— Вы с ней разговариваете.
— Какое вино купить на вечер? Белое или красное?
— Купи два. Сделаем розовое!
— Сколько стоит аренда этой прекрасной квартиры?
— Это винный магазин, мужчина.
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о шашлыках на природе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.