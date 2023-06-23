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Моя зона комфорта — это винный погреб: уморительные шутки про алкоголь

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Моя зона комфорта — это винный погреб: уморительные шутки про алкоголь Новость обновлена 23 июня 2023, 09:29

Алкогольные шуточки, которые подарят заряд хорошего настроения на весь день

Любители винишка, запоминайте — 23 июня отмечается Международный день розового вина. А в 2023 году это еще и пятница, так что планы на вечер уже можно корректировать. А пока только утро, предлагаем насытиться смешными шутками про любимый алкогольный напиток.

Вашему вниманию самые смешные (и правдивые) шутки и анекдоты про вино и его "поклонников". Читаем и вместе смеемся.

Сегодня я нашёл бумажник. И, как добрый христианин, подумал: "А что на моём месте сделал бы Иисус?"

В общем, я превратил его в вино.

Анекдоты про алкоголь

— И сколько можно бухать?

— Стакан красного вина в день полезен для здоровья.

— Но не восемь же?!

— Я двигаюсь к бессмертию.

Анекдоты про вино

— 5 литров вина, пожалуйста.

— Вы принесли для него какую-то емкость?

— Вы с ней разговариваете.

Анекдоты про вино и гречку

— Какое вино купить на вечер? Белое или красное?

— Купи два. Сделаем розовое!

Анекдоты про винодела

— Сколько стоит аренда этой прекрасной квартиры?

— Это винный магазин, мужчина.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о шашлыках на природе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

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