Моя зона комфорту — це винний погріб: жарти про алкоголь
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Любителі вінішка, запам’ятовуйте – 23 червня відзначається Міжнародний день рожевого вина. А у 2023 році це ще й п’ятниця, тож плани на вечір уже можна коригувати. А поки що лише ранок, пропонуємо насититися смішними жартами про улюблений алкогольний напій.
До вашої уваги найсмішніші (і правдиві) жарти та анекдоти про вино та його "шанувальників". Читаємо і разом сміємось.
Сьогодні я знайшов гаманець. І як добрий християнин подумав: "А що на моєму місці зробив би Ісус?"
Загалом, я перетворив його на вино.
— І скільки можна бухати?
— Склянка червоного вина на день корисна для здоров’я.
— Але ж не вісім?!
- Я рухаюся до безсмертя.
- 5 літрів вина, будь ласка.
— Ви принесли йому якусь місткість?
— Ви з нею розмовляєте.
- Яке вино купити на вечір? Біле чи червоне?
- Купи два. Зробимо рожеве!
— Скільки коштує оренда цієї чудової квартири?
— Це винна крамниця, чоловіче.
Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про шашлики на природі, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.