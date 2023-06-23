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Моя зона комфорту — це винний погріб: жарти про алкоголь

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Моя зона комфорту — це винний погріб: жарти про алкоголь Новина оновлена 23 червня 2023, 09:29

Алкогольні жарти, які подарують заряд гарного настрою на весь день

Любителі вінішка, запам’ятовуйте – 23 червня відзначається Міжнародний день рожевого вина. А у 2023 році це ще й п’ятниця, тож плани на вечір уже можна коригувати. А поки що лише ранок, пропонуємо насититися смішними жартами про улюблений алкогольний напій.

До вашої уваги найсмішніші (і правдиві) жарти та анекдоти про вино та його "шанувальників". Читаємо і разом сміємось.

Сьогодні я знайшов гаманець. І як добрий християнин подумав: "А що на моєму місці зробив би Ісус?"

Загалом, я перетворив його на вино.

Анекдоти про алкоголь

— І скільки можна бухати?

— Склянка червоного вина на день корисна для здоров’я.

— Але ж не вісім?!

- Я рухаюся до безсмертя.

Анекдоти про вино

- 5 літрів вина, будь ласка.

— Ви принесли йому якусь місткість?

— Ви з нею розмовляєте.

Анекдоти про вино та гречку

- Яке вино купити на вечір? Біле чи червоне?

- Купи два. Зробимо рожеве!

Анекдоти про винороба

— Скільки коштує оренда цієї чудової квартири?

— Це винна крамниця, чоловіче.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про шашлики на природі, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.

Теги:
#Сміх #Жарти #Гумор #Анекдот #Приколи #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти