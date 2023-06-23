Моя зона комфорту — це винний погріб: жарти про алкоголь

Алкогольні жарти, які подарують заряд гарного настрою на весь день

Любителі вінішка, запам’ятовуйте – 23 червня відзначається Міжнародний день рожевого вина. А у 2023 році це ще й п’ятниця, тож плани на вечір уже можна коригувати. А поки що лише ранок, пропонуємо насититися смішними жартами про улюблений алкогольний напій.

До вашої уваги найсмішніші (і правдиві) жарти та анекдоти про вино та його "шанувальників". Читаємо і разом сміємось.

Сьогодні я знайшов гаманець. І як добрий християнин подумав: "А що на моєму місці зробив би Ісус?" Загалом, я перетворив його на вино.

— І скільки можна бухати? — Склянка червоного вина на день корисна для здоров’я. — Але ж не вісім?! - Я рухаюся до безсмертя.

- 5 літрів вина, будь ласка. — Ви принесли йому якусь місткість? — Ви з нею розмовляєте.

- Яке вино купити на вечір? Біле чи червоне? - Купи два. Зробимо рожеве!

— Скільки коштує оренда цієї чудової квартири? — Це винна крамниця, чоловіче.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про шашлики на природі, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.