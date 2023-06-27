Когда мужчина не может свалить из семьи без спроса, он становится рыбаком: веселые шутки про рыбалку

Предлагаем вам улыбнуться шуткам о рыбалке и рыбаках

Во вторник, 27 июня свой "профессиональный" праздник отмечают все любители порыбачить, ведь в этот день празднуется Международный день рыболовства. Конечно же мы не могли оставить без внимания этот праздник одного из способов мужского отдыха, и собрали самые смешные шутки и приколы на рыболовную тематику.

"Телеграф" сделал подборку веселых шуток, которые быстро поднимут настроение всем нашим читателям!

У настоящих мужчин утро начинается не со звонка будильника и не с чистки зубов, а в тот момент, когда начинает активно клевать щука.

К кладбищу подъезжает процессия. Последним едет черный грузовик, на прицепе лодка, в лодке гроб. Прохожий: — Покойный, похоже, был заядлым рыболовом? Один из процессии: — Почему был? Сейчас жену похороним — и на озеро!

Мужчина спрашивает рыбака, дремавшего с удочкой возле речки: — Как сегодня вода? — Изумительная, рыба вообще не хочет из неё вылезать.

Заядлые рыбаки обычно в один и тот же день закрывают зимний рыбацкий сезон и открывают летний купальный.

Мы с друзьями-рыбаками давно уже приметили тот факт, что дизайн новых блёсен не особо учитывает мнение собственно рыб. Всё делается ради того, чтобы сам рыбак клюнул и купил такую.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о свекрови, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.