Когда мужчина не может свалить из семьи без спроса, он становится рыбаком: веселые шутки про рыбалку
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Во вторник, 27 июня свой "профессиональный" праздник отмечают все любители порыбачить, ведь в этот день празднуется Международный день рыболовства. Конечно же мы не могли оставить без внимания этот праздник одного из способов мужского отдыха, и собрали самые смешные шутки и приколы на рыболовную тематику.
"Телеграф" сделал подборку веселых шуток, которые быстро поднимут настроение всем нашим читателям!
У настоящих мужчин утро начинается не со звонка будильника и не с чистки зубов, а в тот момент, когда начинает активно клевать щука.
К кладбищу подъезжает процессия. Последним едет черный грузовик, на прицепе лодка, в лодке гроб.
Прохожий:
— Покойный, похоже, был заядлым рыболовом?
Один из процессии:
— Почему был? Сейчас жену похороним — и на озеро!
Мужчина спрашивает рыбака, дремавшего с удочкой возле речки:
— Как сегодня вода?
— Изумительная, рыба вообще не хочет из неё вылезать.
Заядлые рыбаки обычно в один и тот же день закрывают зимний рыбацкий сезон и открывают летний купальный.
Мы с друзьями-рыбаками давно уже приметили тот факт, что дизайн новых блёсен не особо учитывает мнение собственно рыб. Всё делается ради того, чтобы сам рыбак клюнул и купил такую.
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о свекрови, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.