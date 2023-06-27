Коли чоловік не може звалити з родини без причини, він стає рибаком: веселі жарти про рибалку

Пропонуємо вам усміхнутися жартам про рибалку та рибалок

У вівторок, 27 червня своє "професійне" свято відзначають усі любителі порибалити, адже цього дня святкується Міжнародний день рибальства. Звичайно ж ми не могли залишити без уваги це свято одного зі способів чоловічого відпочинку, і зібрали найсмішніші жарти та приколи на рибальську тематику.

"Телеграф" зробив добірку веселих жартів, які швидко піднімуть настрій усім нашим читачам!

У справжніх чоловіків ранок починається не з дзвінка будильника і не з чищення зубів, а в той момент, коли починає активно клювати щука.

До цвинтаря під’їжджає процесія. Останньою їде чорна вантажівка, на причепі човен, у човні труна. Перехожий: — Небіжчик, схоже, був завзятим рибалкою? Один із процесії: - Чому був? Зараз дружину поховаємо – і на озеро!

Чоловік питає рибалку, що дрімав з вудкою біля річки: - Як сьогодні вода? — Дивовижна, риба взагалі не хоче вилазити з неї.

Затяті рибалки зазвичай в той самий день закривають зимовий рибальський сезон і відкривають літній купальний.

Ми з друзями-рибалками давно вже помітили той факт, що дизайн нових блешень не особливо враховує думку власне риб. Все робиться заради того, щоб сам рибалка клюнув та купив таку.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про свекруху, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.