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Самые яркие воспоминания обычно начинаются со слов: "Зря мы это делаем…": веселые шутки про друзей

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Самые яркие воспоминания обычно начинаются со слов: "Зря мы это делаем…": веселые шутки про друзей Новость обновлена 03 июля 2023, 10:06

Начинаем новую рабочую неделю с хорошим настроением

В понедельник, 3 июля, отмечается достаточно необычный праздник — День тайной дружбы. Однако мы бы хотели напомнить вам о реальных и настоящих ваших друзьях, с которыми 100% было прожито очень много разных веселых и не очень событий.

"Телеграф" предлагает начать новую рабочую неделю с позитивным настроением, и в этом нам помогут веселые шутки и приколы про дружбу. Читайте эти смешные анекдоты, узнавайте себя и своих друзей, и конечно же делитесь шутками с окружающими.

Неожиданная встреча двух закадычных старых друзей.

— Васька, братан, сколько лет, сколько зим! Куда ты пропал, не звонишь, не объявляешься. Ну, не стыдно ли? Я уже три раза слышал от знакомых, что ты умер.

— Ты тоже хорош, Мишка. Ни разу на похороны не пришёл!

Анекдоты про друзей и дружбу

Когда друг присылает ссылку на ютюб с пометкой: "зацени мое новое видео" самое главное — продолжить беседу через время, которое не меньше, чем продолжительность присланного ролика.

Анекдоты про друзей

Две подруги фоткаются на телефон:

— Фууу, ну и рожа!!!

— Ты на мою посмотри!!!

— А я на твою и смотрела.

Анекдоты про дружбу

Проиграл спор друзьям. Пришлось поймать кошку на улице, посадить ее в маршрутку и с важным лицом сказать ей: "Котюнь, как доедешь наберешь".

Анекдоты про настоящего друга

Если вам 35 и более лет, то нанимайте грузчиков. Ваши друзья уже слишком стары и не будут срывать спину за пиццу и пиво.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о погоде, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

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