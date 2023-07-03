Найяскравіші спогади зазвичай починаються зі слів: "Дарма це робимо…": веселі жарти про друзів

У понеділок, 3 липня, відзначається досить незвичайне свято – День таємної дружби. Однак ми хотіли б нагадати вам про реальних і справжніх ваших друзів, з якими 100% було прожито дуже багато різних веселих і не дуже подій.

"Телеграф" пропонує розпочати новий робочий тиждень із позитивним настроєм, і в цьому нам допоможуть веселі жарти та приколи про дружбу. Читайте ці смішні анекдоти, дізнавайтеся про себе і своїх друзів, і звичайно ж ділитесь жартами з навколишніми.

Несподівана зустріч двох нерозлучних старих друзів. — Васька, братику, скільки років, скільки зим! Куди ти зник, не дзвониш, не оголошуєшся. Ну, чи не соромно? Я вже тричі чув від знайомих, що ти помер. — Ти теж гарний, Мишко. Жодного разу на похорон не прийшов!

Коли друг надсилає посилання на ютюб із позначкою: "заціни моє нове відео" найголовніше — продовжити розмову через час, який не менший, ніж тривалість надісланого ролика.

Дві подруги фоткаються на телефон: - Фууу, ну і пика!!! - Ти на мою подивись!!! — А я на твою і дивилася.

Програв суперечку друзям. Довелося спіймати кішку на вулиці, посадити її в маршрутку і з важливим обличчям сказати їй: "Котюнь, як доїдеш набереш".

Якщо вам 35 років і більше, то наймайте вантажників. Ваші друзі вже надто старі і не зриватимуть спину за піцу та пиво.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про погоду, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.