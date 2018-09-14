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Посмейтесь от души: вечерние анекдоты 14 сентября

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Анекдоты 14 сентября
15:44 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф

Подборка курьезных анекдотов.

- Моя жена — просто клад! - Почему ты так решил? - Потому что, куда бы мы ни пошли, все спрашивают: «Где ты ее откопал?»

 Изобретатель дивана после него
уже ничего не изобрёл...

 Богатый папуас плывет на рейсовом пароходе.
Сидя за столиком уныло изучает меню. Официант:
— Что закажете, сэр?
Грустный папуас возвращает меню и говорит:
— Нет… это все не то. Принесите-ка мне список пассажиров.

 Знание закона не освобождает
от желания его нарушить.

Выбросьте плохие мысли и посмейтесь: утренние анекдоты 14 сентября

Установлено, что алкоголики
редко страдают от сердечных приступов.
У них не сердце, у них душа болит.

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Все по теме:

14 сентября, Анекдоты, Курьез, Приколы, Смех, Юмор.
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