Посмейтесь от души: вечерние анекдоты 14 сентября

- Моя жена — просто клад! - Почему ты так решил? - Потому что, куда бы мы ни пошли, все спрашивают: «Где ты ее откопал?»

Изобретатель дивана после него

уже ничего не изобрёл...

Богатый папуас плывет на рейсовом пароходе.

Сидя за столиком уныло изучает меню. Официант:

— Что закажете, сэр?

Грустный папуас возвращает меню и говорит:

— Нет… это все не то. Принесите-ка мне список пассажиров.

Знание закона не освобождает

от желания его нарушить.

Установлено, что алкоголики

редко страдают от сердечных приступов.

У них не сердце, у них душа болит.