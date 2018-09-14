Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4488011-posmeytes-ot-dushi-vechernie-anekdotyi-14-sentyabrya.html
Посмейтесь от души: вечерние анекдоты 14 сентября
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15:44 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
Подборка курьезных анекдотов.
- Моя жена — просто клад! - Почему ты так решил? - Потому что, куда бы мы ни пошли, все спрашивают: «Где ты ее откопал?»
Изобретатель дивана после него
уже ничего не изобрёл...
Богатый папуас плывет на рейсовом пароходе.
Сидя за столиком уныло изучает меню. Официант:
— Что закажете, сэр?
Грустный папуас возвращает меню и говорит:
— Нет… это все не то. Принесите-ка мне список пассажиров.
Знание закона не освобождает
от желания его нарушить.
Выбросьте плохие мысли и посмейтесь: утренние анекдоты 14 сентября
Установлено, что алкоголики
редко страдают от сердечных приступов.
У них не сердце, у них душа болит.
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